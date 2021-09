FEM SPANINGAR: "Juve tillräckligt bra - här höll inte MFF CL-klass"

Strålande MFF-inledning Under den första hälften av den inledande halvleken visade Malmö FF på sitt eget bestämda sätt varför de tagit sig till Champions Leagues huvudturnering. I Juventus-lägret talade man – precis som hos MFF:s tidigare kvalmotståndare – på förhand om “fysiska Malmö”. Just i den aspekten visade MFF initialt att de kunde mäta sig med Juve, med ett aggressivt spel som inte lät bortalaget anfalla i fred. MFF slarvade vid fasta situationer på Juves planhalva, men anföll hyfsat fyndigt – och i den 17:e minuten fick Søren Rieks ett okej volleyläge i mitten av straffområdet som han sköt en bit över. Juventus hade inledningsvis svårt att hålla koll på den fräcke Veljko Birmancevic och hans attacker mot försvaret. Men MFF:s största offensiva problem var att de inte involverade “Birmas” anfallskompis Antonio Colak, som slet ont mot Leo Bonucci och det fysiska fenomenet Matthijs de Ligt. Allt såg så bra ut, förutom att MFF släppte till ett tidigt Paulo Dybala-friläge, innan början på raset inleddes i den 23:e minuten.

Men Juve hittade de himmelsblås brister

Genom en ganska enkel upprullning kunde Alex Sandro nicka in ledningsmålet på Rodrigo Bentancurs högerinlägg. Fem minuter senare löpte sig vänsterbacken till ett nytt fritt läge och avslutade just utanför Ismael Diawaras stolpe. MFF var bäst när de fick slå den raka, långa bollen, men med samma metod lyckades Juventus såra hemmalaget – vars backlinje inte hängde med i anfallarnas Álvaro Moratas och Paulo Dybalas smarta löpningar. Juve skapade ett nytt friäge genom Morata, innan de drog ner MFF:s rullgardin runt den 45:e minuten. Lasse Nielsen ryckte ner Morata i straffområdet, och Dybala placerade in straffen och visade upp sin maskmålgest framför Norra. En minut senare var ställningen 0-3 sedan Morata kyligt chippat över en framrusande Diawara.