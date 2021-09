TV: Mellberg sågar MFF:s plan: "Undrar om Malmö scoutat motståndet"

Malmö FF låg under mot Juventus med 3-0 i halvtid på Eleda Stadion i Champions League-premiären. Vänsterbacken Alex Sandro följde med upp i ett anfall och nickade in 1-0 efter ett inlägg av Juan Cuadrado, medan Paulo Dybala slog in en straff till 2-0 och Alvaro Morata lobbade in 3-0 till klar ledning i paus.

I halvtid gick C Mores expert Olof Mellberg ut och sågade MFF:s plan för matchen. Mellberg menar att MFF helt tappade kampen om kanterna, där Juventus kunde fylla på med sina ytterbackar och blotta Sören Rieks och Jo Inge Berget, som vid 1-0-målet. Just Rieks och Berget startade som wingbacks i MFF:s 3-5-2-system.

- Man undrar om Malmö över huvud taget scoutat motståndet inför matchen. För precis det jag pratade om före matchen inträffade. Inte en, två eller tre gånger. Det var uppåt tio gånger. Och framför allt på högerkanten, säger experten i C Mores sändning.

Han fortsätter:

- Rieks och Berget blev väldigt isolerade; en mot en men även en mot två. Malmös tremannamittfält orkade i överflyttningarna några gånger men sen blev de utspridda.

- Frågan är: borde man ha spelat med Rieks och Berget på kanterna när man har naturliga ytterbackar (Eric Larsson, Felix Beijmo och Martin Olsson) på bänken? För den här matchen har nästan uteslutande varit en match för ytterbackar ute i ytterzon.

Malmö FF föll i slutändan med 3-0 mot Juventus i premiärmatchen.