Här är allt du behöver veta inför CL-finalen: Nyckelspelare, spelidéer, tidigare möten

Streama årets final i Uefa Champions League mellan Liverpool och Real Madrid på Telia och C More med start 19.30 samt se den på TV4 från 20.00 på lördag, den 28 maj.

Efter en lång resa under höst och vår är det äntligen dags för final i Champions League. Liverpool och Real Madrid ska göra upp om den åtråvärda pokalen på Stade de France i Paris, där engelsmännen har chansen att vinna sin sjunde Champions League-titel medan Real Madrid kan bärga sin fjortonde.

Bortsett från den dåvarande regerande italienska mästaren Inter har Liverpool haft en tämligen fördelaktig väg till finalen. Efter Inter i åttondelsfinalen har Merseysidelaget mött Benfica i kvartsfinal och Villarreal i semfinal. Real Madrid, i sin tur, har haft en betydligt tuffare väg till Paris: I sextondelen mötte "Los Blancos" den franska mästaren Paris Saint-Germain, i kvartsfinalen den regerande Champions League-mästaren Chelsea och i semfinalen den engelska mästaren Manchester City.

Inför den stundande finalen har nu Fotbollskanalen lyft allt det viktiga att hålla koll på.

Senaste mötet

Liverpool och Real Madrid möttes i en Champions League-final så sent som säsongen 2017-18 i den ukrainska huvudstaden Kiev. Det möttet kom att präglas av två saker: Mohamed Salahs skada tidigt i matchen och Loris Karius två enorma målvaktstavlor.

I en närkamp med Real Madrid-kaptenen Sergio Ramos i den 31:a matchminuten skadade Mohamed Salah axeln och tvingades kliva av. Salah hade vid denna tidpunkt noterats för hela 44 mål och 16 assist på 51 framträdanden, och var lagets i särklass formstarkaste spelare. Liverpool då hade inte heller samma truppbredd som Liverpool idag, och det bästa man hade att mäkta med från bänken i ersättningsväg var Adam Lallana. Matchbilden förändrades helt därefter och Real dominerade i stor utsträckning resten av matchen. Liverpools tappade en av två spetsspelare längst fram och blev alldeles för lättlästa därefter när allt skulle gå genom Sadio Mané på vänsterkanten.

I den andra halvleken skulle istället Liverpool-målvakten Loris Karius spela en huvudroll. Karim Benzema gav Real Madrid ledningen i den 51:a minuten, efter att Karius tagit för lång tid på sig med bollen i eget straffområde och fått se sin utspark blockerad in i mål av Benzema. Mané kvitterade på hörna några minuter senare, men kort därefter hade inbytte Gareth Bale gett Real ledningen igen genom en läcker cyckelspark. Bale fastställde sedan slutresultatet med ett långskott från 40 meter som Karius fumlade in i eget mål till 3-1.

Nyckelspelare

Liverpool: Trots att Mohamed Salah har haft det tufft med målskyttet under 2022, efter att ha fullständigt öst in mål under hösten 2021, går det inte att välja någon annan som nyckelspelare i Liverpool. Egyptiern gav ett löfte när laget låg riktigt illa till i ligan i fjol om att han inte tänkte låta Liverpool missa Champions League den här säsongen, och han höll sitt löfte. Liverpool knep en Champions League plats och är nu i final året efter. Denna gång har han sagt att han själv och Liverpool har en revansch att uthämta mot Real Madrid efter finalen 2017-18, då Salah som tidigare nämnt fick kliva av skadad tidigt i matchen och Liverpool förlorade med 3-1.

I ligaspelet den här säsongen delade han på skytteligasegern med Heung-Min Son, vilket blev Salahs tredje skytteligaseger, och i Champions League-spelet står han hittills noterad för åtta mål och två assist på tolv matcher. Salah är en spelare som kan blixtra till och avgöra matcher när man som minst anar det, och han kan även fullständigt dominera matcher och avgöra dem. Med allt detta i beaktning är han utan tvekan Liverpools nyckelspelare i finalen.

Real Madrid: Det finns många spelare som har imponerat för Real Madrid under säsongen som varit, då laget vunnit La Liga och tagit sig till Champions League-final. David Alaba, Toni Kroos, Luka Modric, Vinícius Júnior. Men oavsett hur bra dessa spelare varit har ingen varit i närheten av Karim Benzema. Fransmannen avslutade ligaspelet med 27 mål och tolv assist på 32 framträdanden, och i Champions League-spelet har det hittills blivit 15 mål och två assist på elva framträdanden.

Men, trots att detta är tillräckligt för att benämna Benzema som Real Madrids nyckelspelare i finalen, så är det inte det primära skälet till varför Fotbollskanalen valt honom. Utan det är på grund av den ledaren Benzema är. Real Madrid har varit i tuffa underlägen mot Paris Saint-Germain, Chelsea och Manchester City hittills i Champions League-spelet och varje gång har det varit Karim Benzema som lett dem ur de prekära lägena.

Lagkapten Benzema leder detta Madrid-lag verbalt, genom sin enorma erfarenhet och genom den höga standard han sätter på planen. En standard han kräver att hans medspelare strävar efter. Så oavsett resultat i matchen kommer Benzema att vara Reals viktigaste spelare - för med honom på planen är det aldrig över.

Spelidéer

Liverpool: Jürgen Klopps spelidé är possession-baserad fotboll med intensiv press. Liverpool vill hålla i bollen och föra matcherna. Mycket handlar om att lyfta laget, trycka ner motståndaren och via kanterna måtta inlägg genom ytterbackarna Trent Alexander-Arnold och Andy Robertson. Alternativt hitta luckor i motståndarförsvaret och utnyttja dem, genom att passa igenom försvaret till ytteranfallarna Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz och/eller Diogo Jota bakom.

För att spelidén ska fungera så optimalt som möjligt är mittfältaren Fabinho extremt viktig. När laget lyfter upp ytterbackar och mittfältare för numeriskt övertag i och runt motståndarens straffområde balanserar brassen laget genom att stanna kvar och stänga ytor för motståndarna att kontra på.

När Liverpool väl tappar bollen är tanken att man ska ställa om med en återerövringspress, vinna bollen högt upp i banan och sedan snabbt komma till avslutsläge.Tumregeln är att Klopp vill att Liverpool vinner tillbaka bollen inom fem sekunder från och med att bollen tappats.

Spelar sig motståndaren förbi den första pressen från de två yttraranfallarna och den centrala anfallaren fortsätter resterande lagdelar att pressa. Liverpools filosofi är, som tidigare nämnt, att vinna bollen så högt upp i banan som möjligt. De har inte för avseende att låta motståndaren passa runt deras straffområde och försvara lågt. De vill tillbringa så mycket tid av matchen som möjligt på offensiv planhalva.

Real Madrid: Carlo Ancelottis grundidé för Real Madrid är också att vara spelförande och ha possession - men att ha possession är inte lika viktigt för dem som för Klopp och Liverpool. I flera matcher mot bra mostånd under säsongen som varit har Real varit bekväma med att låta motståndaren föra spelet, för att sedan vinna bollen och snabbt ställa om på kontring genom sina vindsnabba yttrar Vinícius Júnior och Rodrygo/Marco Asensio.

För Real Madrid är mittfältet viktigt. I possession orkestrerar Luka Modric och Toni Kross spelet från mittfältet. När laget inte har bollen fokuserar mittfältet i form av Casemiro (främst) och Kroos på att vinna bollen, medan Modric, och till viss del även Kroos, fokuserar på att slå kontringspassningar med sina fina passningsfötter. Vinner försvaret bollen försöker de snabbt hitta Modric eller Kroos med en kortpassning för att låta dem slå kontringspassningar.

Real Madrid är inte heller lika aggresiva som Liverpool när moståndaren har boll. Tappas bollen högt upp i banan initierar de samma intensiva återerövringspress som Liverpool, men spelar sig motståndaren förbi den pressen fokuserar laget istället på att omgruppera, ha tålamod och sedan hitta rätt läge att initiera en ny aggresiv press, vinna boll och ställa om på kontring.

Man skulle kunna säga att Real Madrid har en modern intensitet och ett modernt rörelsemönster när laget inte är spelförande/har boll, samtidigt som man har en gammeldags possession-fokuserad spelidé med kontringstendenser.

Vidare tillhör båda lagen Europas bästa i mentalitetsperspektiv. Real Madrid har främst visat upp sitt starka psyke i Champions League när man kommit tillbaka från underlägen mot PSG, Chelsea och Manchester City, medan Liverpool mer visat upp sitt i ligan när man kommit tillbaka från underläge och vunnit i sina fyra senaste matcher, samt mot Villarreal i semifinalens returmöte på Estadio de la Ceramica.

Matchen i matchen:

I denna final blir mittfältskampen viktig då båda lagens mittfält är centrala i deras spelidéer. Men den kanske största kampen blir mellan Real Madrids vänsterytter Vinícius Júnior och Liverpools högerback Trent Alexander-Arnold.

Alexander-Arnold har lovordats av många som världens bästa högerback. Han står hittills noterad för två mål och 19 (!) assist den här säsongen. Mycket på grund av hans tillslag på bollen och hans passingskapacitet. Men många är också eniga om att han brister, eller i alla fall har brustit, i den defensiva delen - och där kommer han få ett tufft uppdrag mot Vinícius som är en av Europas mest formstarka yttrar den här säsongen. Brassen står noterad för 21 mål och 20 assist den här säsongen och har likt sin anfallspartner Benzema höjt sig i de stora ögonblicken.

Vinner Vinícius denna duell kommer Liverpool få det tufft att hålla bollen utanför eget nät. Men detsamma gäller för Real Madrid om Alexander-Arnold vinner. Vinícius lär nog också få stångas en hel del med Liverpools mittfält, då en av de tre mittfältarna alltid droppar ner och täcker upp defensivt när Alexander-Arnold avancerar offensivt för att slå inlägg. Vilket han ofta tenderar att göra.

Oavsett så kommer det bli avgörande för båda lagen att se till att Vinícius och Alexander-Arnold tystas ned och inte får utrymme att släppa lös sina spetskvalitéer - för då behövs det knappt en halv chans för att det ska bli mål.

Tränarna:

Jürgen Klopp: Tyske Klopp tog 2015 över ett Liverpool som under många år kämpat med ligaplaceringarna och inte spelat Champions League-fotboll på ett bra tag. Det laget har han därefter gjort till Europas kanske bästa lag tillsammans med Pep Guardiolas Manchester City. Med Klopp har Liverpool vunnit allt som går att vinna, utan Europa League och Conference League - som de knappt spelat på grund av höga ligaplaceringar.

Klopp har en ganska dålig finalhistorik i Europa, då han förlorat två Champions League-finaler och en Europa League-final - men han är samtidigt en tränare som kan motivera sina spelare till att lyckas med det omöjliga. Främsta exemplet på det är givetvis när hans Liverpool vände ett 0-3-underläge i semifinalen mot Barcelona 2018-19 till en 4-3-seger, efter en 4-0-seger hemma på Anfield i returmötet. Så, även fast Klopp inte har den bästa finalstatistiken är han en tränare som är artiktekt till ett superlag och kan få det omöjliga att bli möjligt.

Carlo Ancelotti: Den italienske taktikern blev i och med Real Madrids ligaseger 2021-22 den förste tränaren någonsin att vinna ligan i alla Europas topp fem-ligor (Real Madrid/La Liga, Milan/Serie A, Chelsea/England, Paris Saint-Germain/Frankrike, Bayern München/Bundesliga). Det talar någonstans om vilken serievinnare Ancelotti är. Han har vunnit titlar på löpande band sedan tidigt 2000-tal och har anpassat sin spelidé utifrån hur fotbollen utvecklats och moderniserats med tiden. Ett lag med Ancelotti vid rodret bör aldrig underskattas eller räknas bort, oavsett hur bra laget på andra sidan planen är. Dessutom har han sedan tidigare tre Champions League-titlar och är finalerfaren.