TV: Man United utslaget - Lodi tog Atlético till CL-kvartsfinal

Manchester United tog under tisdagen emot Atlético Madrid på Old Trafford i åttondelsfinalreturen i Champions League. Anthony Elanga hoppade in och räddade United till 1-1 i första mötet i Madrid, och spelade den här kvällen från start, medan landsmannen Victor Nilsson Lindelöf fick vara nöjd med en plats på bänken.

Manchester United inledde positivt och redan i den 13:e minuten var Elanga nära att ge United ledningen. Svensken mötte ett inspel av Bruno Fernandes i straffområdet, men sköt i Atlético-målvakten Jan Oblaks panna, som därmed avvärjde möjligheten.

Atlético var därefter också farligt, och i slutet av första halvlek satte Joao Felix bollen i mål, men målet blev bortdömt för offside i ett tidigare skede.

Till slut fick Atlético fira - på riktigt.

Strax före halvtid nickade Renan Lodi in bollen i mål till 1-0 för bortalaget, vilket också stod sig till ledning i halvtid. Innan målet ville Manchester United ha frispark vid dubbla tillfällen, då både Anthony Elanga och Fred var inblandade i tuffa dueller, men i slutändan blev målet ändå godkänt till hemmalagets besvikelse.

Elanga hotade även under inledningen av andra halvlek, men fick den gången se avslutet gå tätt utanför mål. En stund senare var även Jadon Sancho nära, men sköt på volley någon meter över Oblaks ribba. I den 67:e minuten blev Elanga ersatt av Marcus Rashford, och United fortsatte att trycka på för ett kvitteringsmål.

Ralf Rangnicks manskap försökte och försökte, men lyckades i slutändan inte lirka in kulan i mål. Därmed är Manchester United nu utslaget, medan Diego Simeones Atlético Madrid är klart för kvartsfinal i den prestigefyllda turneringen.

- Vi vill gå långt i den här turneringen och det är otroligt att fortfarande vara med. Det är viktigt för oss att vara med i Champions League, då det här är en säsong som gått upp och ner, säger Atlético-stjärnan Koke enligt BBC.

- För mig är Jan Oblak den bästa målvakten i världen. Han har visat det ännu en gång den här kvällen, fortsätter han.

Manchester United-tränaren Ralf Rangnick är i sin tur besviken.

- Jag tycker att vi gjorde en väldigt bra första halvlek, men vi hade otur som inte gjorde mål. Vi lyckades inte omvandla vår energi till det första målet. Mot ett lag som Atlético är det även viktigt att göra det första målet, men vi gjorde inte det och en minut före halvtid släppte vi in det första målet. Det gjorde det inte lättare för oss i andra halvlek, säger han till C More.

Han fortsätter:

- Jag tycker att laget försökte hela matchen, men om man ligger under med 1-0 mot det laget har de har många spelare bakom bollen och i boxen. De är förmodligen ett av de bästa lagen på att försvara sig och att slösa tid. Var tredje minut låg någon på marken och domaren gjorde det ganska lätt att förstöra matchen och slösa tid, men det var en väldigt bra första halvlek för oss och vi borde gjort det första målet. Då hade matchen kunnat gå i en annan riktning.

Rangnick tycker även att det är dåligt att det bara blev fyra minuters övertid.

- Fyra minuters övertid, det är ett skämt för mig, säger tysken till BT Sport.

C Mores expert Vicki Blommé tycker att Atlético vann välförtjänt.

- Jag tycker att det är helt rättvist. Atlético Madrid visar upp ett kollektiv, en trygghet, en stabilitet och en vana att vara i den här typen av matcher, som gör att de vinner det här rättvist, säger Blommé i Champions League-sändningen.

Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh är inne på samma spår.

- Man skjutsar ner United i avgrunden på något sätt för den här säsongen.

Startelvor:

Manchester United: De Gea - Dalot, Maguire, Varane, Telles - Fred, McTominay - Elanga, Fernandes, Sancho - Ronaldo.

Atlético Madrid: Oblak - Llorente, Gimenez, Savic, Reinildo, Lodi - Koke, Herrera, De Paul - Felix, Griezmann.

