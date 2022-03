Rashford konfronterade supporter: "Jag har blivit häcklad och hotad i veckor"

Manchester United åkte under tisdagen ut mot Atlético Madrid i åttondelsfinalen i Champions League. Marcus Rashford, som är inne i en formsvacka, inledde på bänken och fick ett 23 minuter långt inhopp när United till slut föll med 1-0 på Old Trafford.

Efter matchen blev Rashford häcklad av supportrar utanför arenan. Anfallaren vände sig först om mot supportrarna, gestikulerade, sa något och gick sedan vidare. Ett videoklipp från händelsen har i dag fått spridning i sociala medier, men det går inte att höra vad Rashford sa i videoklippet, vilket nu får anfallaren att agera.

Rashford kommenterar händelsen i ett långt inlägg på Twitter och förklarar varför han reagerade som han gjorde gentemot supportrarna.

"En video kan säga mer än tusen ord och i det här fallet leda till att felaktig information sprids i sociala medier. Killar, i veckor har jag blivit häcklad, hotad, ifrågasatt, och i går kväll tog mina känslor över. Jag är en människa", skriver han och fortsätter:

"Att läsa och höra sådana saker om sig själv varje dag tar ner en. Ingen är mer kritisk till mina prestationer än vad jag är. Det ni ser i den här videon saknar kontext. Jag hade blivit häcklad från stunden som jag klev av planen, och det var saker som inte bara var riktade mot min fotboll".

"Folk ville ha en reaktion från mig, telefonerna var redo. Naturligtvis borde jag gått förbi och struntat i det. Det är det jag ska göra, eller hur? Jag vill klargöra två saker. Det första är att jag faktiskt sa till mannen, som häcklade mig: "Kom hit och säg det i mitt ansikte" (fakta som säkerhetspersonal kan backa upp). Det andra är att jag använde mitt pekfinger för att visa supportern: "Kom hit och säg det i mitt ansikte". Jag gestikulerade inte med mitt långfinger".

Rashford skriver avslutningsvis att han gjorde fel, men att han är en människa.

"Jag är upprörd. Jag är besviken. I det ögonblicket var det dumt, men jag var mänsklig".

Rashford är den här säsongen noterad för fem mål och två assist på 26 matcher. Senast anfallaren gjorde mål var den 22 januari mot West Ham i Premier League. Han har i dagsläget kontrakt med Manchester United till sommaren 2023.

There are 2 sides to every story. pic.twitter.com/Xl2PRyaX2c