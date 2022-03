TV: Rangnick förklarar Lindelöf-petningen: "Vi spelade bra mot Spurs"

Manchester United ställs under tisdagskvällen mot Atlético Madrid i returen i åttondelsfinalen i Champions League. Svensken Anthony Elanga får den här kvällen chansen från start, medan landsmannen Victor Nilsson Lindelöf börjar på bänken.

Nu förklarar Ralf Rangnick varför Elanga är med i elvan.

- Han spelar i sin normala position som högerytter. Han visade i första mötet med Atlético Madrid i andra halvlek vad vi kan göra med hans snabbhet och direkthet. Det är därför vi valt att starta med honom, säger Rangnick till C More.

Han berättar även om valet att börja med Nilsson Lindelöf på bänken.

- Vi spelade bra mot Spurs och därför bestämde jag mig för att fortsätta med Harry Maguire och Raphael Varane. Han kom in mot Spurs och gjorde det bra, samtidigt som han också är en spelare som kan komma in under matchen i kväll.

Nilsson Lindelöf är den här säsongen noterad för 27 framträdanden. I helgen fick han ett sju minuter långt inhopp mot Tottenham i Premier League. I första mötet med Atlético startade han som högerback, medan Maguire och Varane bildade mittlås.

