Gerhardsson förklarar bänkningen av Jakobsson: "En jättestyrka vi har i landslaget"

I vanliga fall startar Sofia Jakobsson som högerytter i landslaget. Men i förra veckans kvalseger mot Finland byttes 31-åringen ut med kvarten kvar, när Johanna Rytting Kaneryd redan hoppat in. BK Häcken-spelaren har gjort starka inhopp i landslaget medan Jakobsson haft det svårt med speltiden i klubblaget Bayern München.

Mot Slovakien valde Peter Gerhardsson att starta med Rytting Kaneryd, och Jakobsson hoppade in efter en timme när hon ersatte Olivia Schough.

Hur motiverar du det?

- Vi har en bra konkurrenssituation. Jag tror ingen spelare - och inte ni heller - tycker det är så roligt att prata om slutelvor. Dels för att vi ni inte kan lista ut vilka det är - det är lättare att jobba med startelvor. För mig är det att vinna fotbollsmatcher och man behöver de här som kan komma in och göra det bra. Senast kom Johanna in och gjorde det väldigt bra mot en tröttkörd finsk vänsterback. Sofia hade gjort ett jättejobb och spelat fram till det första målet bland annat när hon försvarade långt ner i straffområdet, och i dag var det hennes möjlighet att komma in. Hon gjorde inget mål i dag men visade också, säger Peter Gerhardsson.