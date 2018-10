Officiellt: Henrik Larsson gör comeback i Ängelholm

Tidigare svenske landslagsstjärnan Henrik Larsson inledde under 2010 sin tränarkarriär i Landskrona Bois, var assisterande tränare i Högaborgs BK, tog därefter över Falkenbergs FF och basade senast över Helsingborgs IF i allsvenskan. Efter att laget under 2016 åkte ur allsvenskan, så lämnade han däremot klubben och har sedan dess inte varit verksam som fotbollstränare.

Nu meddelar division 1-klubben Ängelholms FF att Larsson gör comeback som tränare och går in i klubbens tränarstab, där Alexander Tengryd är huvudtränare. Dessutom går även Leif Troedsson in i ledarstaben. Det gäller över resten av säsongen.

Larsson och Troedsson ska nu bidra till att laget håller sig kvar i division 1, då ÄFF just nu är placerat på negativ kvalplats i serien.

- Vi har fortfarande avgörandet i egna händer men kände att vi behövde göra något för att vända trenden och få in ny energi i gruppen, säger klubbens ordförande Mikael Modig till ÄFF:s hemsida.

- Vi har fortsatt stort förtroende och tror mycket på Alex (Alexander Tengryd), men vi har också respekt för den utsatthet och press som han som huvudansvarig ställs inför. Alex gör sin första säsong som seniortränare och när vi nu får möjligheten att ta hjälp av så rutinerade och kompetenta fotbollsmänniskor som Henke och Leif så vore det tjänstefel att inte agera, fortsätter han.

Huvudtränaren Alexander Tengryd om Larssons inträde i klubben:

- Jag har en relation sedan tidigare med både Leif och Henrik. Två starka personligheter som kommer att komplettera mitt ledarskap och tränarskap på ett optimalt sätt. Jag känner stöd från både spelare och ledning och vi tror starkt på att vi ska kunna säkerställa vår division 1-status till 2019, säger Tengryd till hemsidan.

- Tillsammans med Peter Swärdh, Henrik Larsson och Leif Troedsson så adderar vi erfarenhet från elitfotboll som få klubbar har. Jag är väldigt glad att åter igen få arbeta med dessa personer på daglig basis, fortsätter han.

Ängelholm är placerat på 13:e-plats i division 1 med sex omgångar kvar av säsongen.

Fotbollskanalen har sökt Henrik Larsson.