Dahlberg höll nollan - uttagen i omgångens lag

Tidigare IFK Göteborg- och BK Häcken-målvakten Pontus Dahlberg, 22, blev inför den här säsongen utlånad från Premier League-laget Watford till League One-klubben Doncaster och har sedan dess blandat och gett i England. I segern mot Walsall i ligacupen gjorde han tre räddningar i straffavgörandet, men mot Accrington Stanley i ligan stod han för en tavla som innebar förlust med 1-0.

Nu har Dahlberg blivit uttagen i omgångens lag i tredjeligan efter sin prestation mot Portsmouth i helgen, då han höll nollan i den oavgjorda matchen (0-0). Det var Dahlbergs första nolla den här säsongen i tredjeligan.

Doncaster har nu en poäng efter fyra omgångar i League One.

