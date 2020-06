GENOMGÅNG: Trettio års väntan är över - Liverpool från 1990 till 2020

Liverpool: 1990 till 2020

Säsong: 1990-91

Ligaposition: 2:a.

Tränare: Kenny Dalglish, Ronald Moran (interim-tränare), Graeme Souness.

Kommentar: Till skillnad från framgångssäsongen 1989-90 slutar Liverpool på en andraplats i den engelska högstaligan, sju poäng bakom segrande Arsenal. I finalen av FA Charity Shield, nuvarande Community Shield, spelar laget lika mot Manchester United, men koras ändå till vinnare tillsammans med Manchester-klubben.

Säsong: 1991-92

Ligaposition: 6:a.

Tränare: Graeme Souness.

Kommentar: Det går motigare och laget är inte på allvar med och hotar om en ligatitel. Den tämligen nye skotske tränaren Graeme Souness lyckas inte ta Liverpool till samma höjder som under stora delar av 1980-talet, men bärgar ändå en titel. Inför storpublik på Wembley – strax under 80 000 åskådare – vinner laget med 2-0 mot Sunderland i finalen av FA-cupen. Segerorganisatör är bland annat anfallaren Ian Rush, som står för ett av målen.

Säsong: 1992-93

Ligaposition: 6:a.

Tränare: Graeme Souness.

Kommentar: Det vill sig inte riktigt. Åter en gång är en titel i ligan, som detta år byter namn till Premier League, aldrig nära och inte heller blir det någon buckla utanför ligaspelet. Något som tydliggör det nya misslyckandet är antalet poäng som plockas. Med facit i hand ska laget vara nöjda med tabellplaceringen. Fyra poäng mindre och en elfteplats hade varit ett faktum.

Säsong: 1993-94

Ligaposition: 8:a.

Tränare: Graeme Souness.

Kommentar: Ian Rush gör, sina vana trogen, ett stort antal mål. I övrigt finns inte många glädjeämnen. Ligaåtta är utan att överdriva ett stort misslyckande. En tabellplacering som är sämre under lagets, för tiden, 30-åriga sejour i den engelska högstaligan går inte att hitta. Att finna en ytterligare åttondeplats går däremot, 1963. Det är samma år som popgruppen Beatles, från just Liverpool, släpper sitt första album.

Säsong: 1994-95

Ligaposition: 4:a.

Tränare: Graeme Souness, Roy Evans.

Kommentar: I jämförelse med tidigare år lyfter de rödklädda i tabellen, mycket tack vare en ung engelsman. Liverpool-sonen Robbie Fowler, då 19 år, tar hela Premier League med storm och öser in mål. I ligacup-semifinalen mot Crystal Palace skjuter ynglingen in matchens enda mål och i den efterföljande finalen tar Merseyside-klubben hem titeln. Stor matchhjälte: Steve McManaman, med dubbla stutar.

Säsong: 1995-96

Ligaposition: 3:a.

Tränare: Roy Evans.

Kommentar: Som om inte Robbie Fowlers 25 Premier League-mål under säsongen 1994-95 räckte når anfallaren nya höjder genom att näta 28 gånger under Roy Evans första hela säsong som tränare för klubben. Med stor hjälp av Fowlers näsa för mål kniper Liverpool en tredjeplats, men på ett personligt plan kan det inte kännas helt muntert för “God”, som målmaskinen kallas av supportrarna. Kniper skytteligavinsten gör Blackburns Alan Shearer, med tre mål fler än Anfield-publikens favorit.

Säsong: 1996-97

Ligaposition: 4:a.

Tränare: Roy Evans.

Kommentar: Robbie Fowler nätar i parti och minut, Alan Shearer vinner skytteligan och “The Reds” når toppen, men lyckas inte vara med och hota om titeln. Huvudtränare Roy Evans får inte heller under sin andra hela säsong laget att lyfta. Allt är som vanligt med andra ord.

Säsong: 1997-98

Ligaposition: 3:a.

Tränare: Roy Evans.

Kommentar: Trots att laget tar färre poäng under denna säsong lyckas man kliva ett pinnhål uppåt i tabellen. Med spelare som Michael Owen, Jamie Carragher och ett koppel av norska ansikten ser det något bättre ut än tidigare. Tabellmässigt åtminstone. Riktas fokus på en spelare i detalj tar ovan nämnda Owen hem en delad skytteligaseger med 18 mål. Blackburns Chris Sutton och Coventry Citys Dion Dublin nätar lika många gånger.

Säsong: 1998-99

Ligaposition: 7:a.

Tränare: Roy Evans och Gérard Houllier (delat ledarskap).

Kommentar: Under sommaren 1998 tillsätts fransmannen Gérard Houllier som tränare tillsammans med Evans. Lösningen med ett delat ledarskap herrarna emellan fungerar däremot inte särskilt väl. Evans lämnar sitt uppdrag i november efter förlust mot Tottenham i ligan. Fransosen fortsätter leda laget och får själv sitta bakom spakarna, men resultaten sviker. Laget slutar på en sjundeplats i tabellen.

Säsong: 1999-00

Ligaposition: 4:a.

Tränare: Gérard Houllier.

Kommentar: Med en fräsch start utan en engelsk tränarkollega vid sin sida får “Pool” något mer luft under vingarna. Houllier benämner en framtid satsning som ett femårsprogram, där spelarnas disciplin ska utvecklas, samtidigt som laget taktiskt ska omskolas. Flera bärande spelare lämnar också och nya ansluter. Sami Hyypiä är ett exempel på en som värvas, när laget till slut landar på en fjärdeplats, ett fåtal poäng bakom tvåan Arsenal.

Säsong: 2000-01

Ligaposition: 3:a.

Tränare: Gérard Houllier.

Kommentar: Efter en tid på posten som Liverpool-tränare når Houlliers manskap de största framgångarna på flera år. Med bland annat ett välfunnet nyförvärv i form av Emile Heskey avancerar laget till topp-tre och vinner dessutom tre cuptitlar; Ligacupen, FA-cupen och Uefacupen. Michael Owen är fortsatt en målgörare att lita på och vinner den interna skytteligan i ligaspelet på 16 fullträffar, två fler än nyanlända Heskey.

Säsong: 2001-02

Ligaposition: 2:a.

Tränare: Gérard Houllier, Phil Thompson (tillfällig tränare).

Kommentar: På planen går laget fortsatt starkt. En trupp som består av stjärnspelare, såsom John Arne Riise och Jamie Carragher, leder laget till en andraplats i Premier League. Ur ett annat perspektiv finns fog för oro. Manager Gérard Houllier drabbas i oktober 2001 av hjärtproblem under en ligamatch mot Leeds. Phil Thompson, då assisterande till Houllier, får ansvaret över laget tills fransosen är tillbaka – vilket dröjer fem månader.

Säsong: 2002-03

Ligaposition: 5:a.

Tränare: Gérard Houllier.

Kommentar: För första gången under Gérard Houlliers tid i klubben går det knackigt. Kritiska röster höjs mot värvningar av spelare som El Hadji Diouf, Salif Diao och Bruno Cheyrou, som enligt många inte är tillräckligt bra. Därtill tillhör inte Liverpool klubbarna i titelracet, utan slutar på en femteplats, med mer än 15 poäng färre än ligamästarna Manchester United.

Säsong: 2003-04

Ligaposition: 4:a.

Tränare: Gérard Houllier.

Kommentar: Samtidigt som Arsenal, med svenske Fredrik Ljungberg i laget, går helt obesegrade genom Premier League och storstilat blir mästare är de rödklädda från kulturstaden mycket långt ifrån att ens slåss om platserna 1-3. När det inte heller går vägen i kvalet till Champions League förstår både klubbledarna och Houllier själv att vägs ände är nådd. I maj 2004 lämnar han klubben i samtycke. “Jag kanske lämnar Liverpool, men Liverpool lämnar inte mig. Jag kommer återvända för att se matcherna som en supporter, säger Houllier till klubbens officiella hemsida i samband med avskedet, enligt Dailymail.

Säsong: 2004-05

Ligaposition: 5:a.

Tränare: Rafael Benítez.

Kommentar: Under tidig sommar presenteras Valencia-tränaren Rafael Benítez som ny manager. I ligaspelet gör spanjoren inga stordåd, utan laget slutar på en sämre placering än den som fick Houllier att gå. Resultaten i Champions League väger däremot upp en hel del. Efter slutspelssegrar mot Bayer Leverkusen, Juventus och Chelsea når man final i den europeiska storturneringen. I Istanbul står italienska Milan för motståndet i finalen, som blir oerhört dramatisk. Först efter straffsparksläggning kan Liverpool titulera sig som Europas bästa klubblag.

Säsong: 2005-06

Ligaposition: 3:a.

Tränare: Rafael Benítez.

Kommentar: Fotbollssäsongen 2005-06 blir även den tämligen lyckad. Lagets tredjeplats i ligan är den bästa PL-placeringen på fyra år och i cup-sammanhang blir det vinst i FA-cupen samt i Uefas Super Cup, där Europa League- och Champions League-mästarna ställs mot varandra. I övrigt gör Steven Gerrard det framgångsrikt och blir lagets bäste målskytt, samtliga tävlingar inräknade.

Säsong: 2006-07

Ligaposition: 3:a.

Tränare: Rafael Benítez.

Kommentar: Att vara i toppen av tabellen är inte heller denna säsong några bekymmer för Benítez. Att på riktigt vara med och utmana hela vägen om en ligatitel är likväl en annan femma. Laget slutar hela 21 poäng efter ligamästarna United.

Säsong: 2007-08

Ligaposition: 4:a.

Tränare: Rafael Benítez.

Kommentar: Ingen ligatitel och inga cup-framgångar att glädjas åt, men ack ett spanskt nyförvärv. Altético Madrid-anfallaren Fernando Torres värvas inför säsongen och tilldelas tröja nummer nio. Förväntningarna är högt ställda, men han gör ingen besviken. I sin första säsong öser Torres in mål och hamnar på delad andraplats i skytteligan efter 24 fullträffar. 2008 tas han ut i Fifas världslag.

Säsong: 2008-09

Ligaposition: 2:a.

Tränare: Rafael Benítez.

Kommentar: Efter en säsong utan titlar ser Liverpool ut att bli mästare för första gången sedan den engelska högstaligan bytte namn till Premier League. Ledarfigurerna Dirk Kuyt, Xabi Alonso och Steven Gerrard leder de rödklädda till seger efter seger. Men det finns ett annat lag som också går på knock vecka ut och vecka in; Manchester United. Sir Alex Fergusons vinstmaskin ångar på och blir i slutändan ostoppbar. Benitez snuvas på titeln och “The Red Devils” tar hem titeln, precis som i ligacupen, Community Shield och klubblags-VM.

Säsong: 2009-10

Ligaposition: 7:a.

Tränare: Rafael Benítez.

Kommentar: Efter den snöpliga andraplatsen går inte mycket rätt väg när 00-tal blir 10-tal. Under en höstperiod vinner laget endast tre gånger på elva matcher och hamnar slutligen på en sjundeplats i ligatabellen. Misslyckandet i Premier League och i övrigt svaga resultat får klubbledningen att agera. I början på juni, en dryg vecka efter ligaavslutningen, får Rafael Benítez lämna som huvudtränare.

Säsong: 2010-11

Ligaposition: 6:a.

Tränare: Roy Hodgson, Kenny Dalglish (interim-tränare).

Kommentar: En dryg månad efter beskedet gällande Rafael Benítez presenteras svenskbekantingen Roy Hodgson som ny huvudtränare. Inte går det särskilt mycket bättre för det. Ett halvår av svaga resultat senare sparkas Hodgson. Kenny Dalglish tar tillfälligt över tränarrollen och vinner både mot Chelsea och Manchester United. Däremot slutar laget på en sjätteplats och åker dessutom ur Europa League i kvartsfinal mot portugisiska Braga.

Säsong: 2011-12

Ligaposition: 8:a.

Tränare: Kenny Dalglish.

Kommentar: Den tidigare spelaren och tränaren Kenny Dalglish får fortsatt förtroendet att leda sitt Liverpool. Det skulle han kanske inte ha fått. Bortsett en ligacuptitel tar den Glasgow-födde Dalglish laget till en åttondeplats, vilket är den sämsta placeringen på över 15 år. I mitten på maj går han och klubben skilda vägar.

Säsong: 2012-13

Ligaposition: 7:a.

Tränare: Brendan Rodgers

Kommentar: Första juni är ersättaren klar – Brendan Rodgers tar över. Nordirländaren får under sommaren in spelare som Daniel Sturridge, Philippe Coutinho och Joe Allen, men lagets resultat blir inte avsevärt mycket bättre. Trots avsaknaden av segrar under längre tid finns ljusglimtar. Uruguayanen Luis Suárez är en sådan. Med 23 mål framåt är anfallaren lagets klart bäste målskytt.

Säsong: 2013-14

Ligaposition: 2:a.

Tränare: Brendan Rodgers

Kommentar: I stort sett allt lyckas. Suarez öser in mål efter mål i match efter match. Laget tar trepoängare efter trepoängare, men Liverpool vinner inte ligan. Steven Gerrard halkar och Chelsea segrar. Kolo Touré ger bort en poäng till West Bromwich efter en slarvig passning och en “oersättlig” Jordan Henderson drar på sig en tre matcher lång avstängning. Med två poängs marginal vinner Manchester City Premier League, Liverpool blir tvåa.

Säsong: 2014-15

Ligaposition: 6:a.

Tränare: Brendan Rodgers

Kommentar: Efter en vinstrik säsong med bitter eftersmak suktar supportrarna efter revansch. Rodgers-mannar ger dem inte riktigt det. Resultaten är ojämna och skepsisen mot Liverpool-tränaren ökar efter varje poängtapp. Efter årsskiftet vänder resultaten något och Liverpool går obesegrade i flera matcher i följd. Därmed undviker laget ett totalt fiasko, men säsongen är ändå en besvikelse. Sjätteplatsen är inget det jublas över på pubarna.

Säsong: 2015-16

Ligaposition: 8:a.

Tränare: Brendan Rodgers, Jürgen Klopp.

Kommentar: Denna gång väntar inte klubbledningen. Efter en drös med kryss och en seger på nio matcher under säsongsupptakten sparkas Brendan Rodgers. Kommunikén blir officiell knappt en timma efter att Liverpool har tappat nya poäng i Merseyside-derbyt mot Everton. Bara dagar senare offentliggörs att tyske Jürgen Klopp tar över. Han leder i sin tur laget till en åttondeplacering i ligan.

Säsong: 2016-17

Ligaposition: 4:a.

Tränare: Jürgen Klopp.

Kommentar: När den tidigare Dortmund-tränaren får en hel säsong från start går det betydligt bättre. Laget tar förvisso ingen titel i någon av de inhemska cuperna, men lyfter i tabellen. Fjärdeplatsen, som innebär Champions League-spel under hösten, ska visa sig vara viktig i framtiden. Vinner den interna skytteligan, alla tävlingssammanhang inräknade, gör brassen Philippe Coutinho med 14 mål.

Säsong: 2017-18

Ligaposition: 4:a.

Tränare: Jürgen Klopp.

Kommentar: För första gången på lång tid är Liverpool ett slagkraftigt lag som gör det framgångsrikt i både Premier League och Champions League. I det sistnämnda tävlingssammanhanget går det dessutom något över förväntan. Efter segrar mot både Manchester City och Roma tar Klopp klubben till CL-final. I Kiev blir däremot Real Madrid ett nummer för stora och huvudstadsklubben segrar med 3-1.

Säsong: 2018-19

Ligaposition: 2:a.

Tränare: Jürgen Klopp.

Kommentar: Genom ett fartfyllt anfallsspel erövrar man Europa. Mohammed Salah, Roberto Firmino och Sadio Mané är tre giftiga vapen som alla bidrar till att klubben segrar komfortabel mot Tottenham i finalen och vinner Champions League. På hemmaplan, i Premier League, går laget starkt. Men det gör också Manchester City, ännu en gång. I en rafflande avslutning är det också de blåklädda från Manchester som drar det längsta strået och titulerar sig ligamästare.

Säsong: 2019-20

Ligaposition: 1:a.

Tränare: Jürgen Klopp.

Kommentar: Säsongen 2019-2020 kan inte ens ett dödligt virus stoppa dem. Tillsammans med flera storstjärnor och en demontränare har det som länge sett så omöjligt ut nu blivit till verklighet. 30 år av förbannelse är över – Liverpool är ligamästare.