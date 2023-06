Isak har inte koll på tidigare världsstjärnor - berättar om hånen: "Får mycket skit från grabbarna"

Newcastle slutade fyra i Premier League och tog en av Champions League-platserna tillsammans med Manchester City, Arsenal och Manchester United. Inte dåligt av laget som året innan slutade på elfte plats.

- Det var den bästa avslutningen vi kunde få på den här fina säsongen. Laget har varit bra genom hela året och jag har varit mycket involverad nu i andra delen av säsongen, säger Alexander Isak till Fotbollskanalen.

- Känslan är bra. Det är fotbollsfeber i stan. Och det var vårt mål att ta en Champions League-plats. Vi gjorde en väldigt stark vårsäsong och förtjänade det.

Hur ska det bli att spela Champions League?

Annons

Hösten 2021 köpte den saudiarabiska investeringsfonden PIF 80 procent av aktierna i Newcastle, där den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman är ordförande. Sedan dess har det satsats för fullt för att ta klubben till just Champions League. Nu är man där och frågan är om det blir en stor satsning för att hävda sig med de bästa i Europa?

- Svårt att säga men det lär väl ske en del saker. Sedan har klubben varit tydlig med att man kommer att göra smarta värvningar och inte bara köpa allt som finns. Hittills har klubben jobbat smart och förhoppningsvis fortsätter man göra det, säger Isak.

I augusti 2022 köpte Newcastle loss Alexander Isak från Real Sociedad i en övergång som uppgavs landa på över 700 miljoner svenska kronor. Första säsongen i Premier League var upp och ner. På uppsidan var att han gjorde flera imponerade insatser och var delaktig i Champions League-platsen och att laget tog sig till final i ligacupen. På den andra sidan av myntet var att den svenske anfallaren missade nästan fyra månader på grund av en skada. Det gjorde att det tog lite längre tid för honom att ställa om från spansk till engelsk fotboll.

Annons

- Jag var borta ett tag med skada och hade ju inte spelat engelsk fotboll så mycket. Det är ett högre tempo och det är mycket mer spring än i Spanien. Så det tog ett tag efter att jag var frisk till att jag var fullt redo för det höga tempot som Eddie (Howe, manager) kräver från oss, säger Isak.

Vilken var din höjdpunkt den här säsongen?

- Det fanns många höjdpunkter. Många toppar. När vi säkrade Champions League. Matchen mot Tottenham (gjorde två mål i 6-1-segern). Vägen till cupfinalen var fin. Hela våren var kul.

Den prestationen som Isak fick mest hyllningar för under säsongen var utan tvekan förarbetet till Jacob Murphy som fastställde slutresultatet till 4-1 mot Everton. Svensken fick bollen långt ut till vänster på mittplan, tog sig hela vägen ner till kortsidan, snurrade upp tre motståndare och tog sig in i straffområdet och la in bollen framför ett öppet mål så att Murphy bara kunde peta in den.

Annons

Men trots den imponerande prestationen så fick han inte assisten. Bollen gick nämligen fram via en styrning till Murphy och då räknades framspelningen inte som en assist - något lokaltidningen The Shields Gazette kallade för ”bisarrt”.

Nu berättar Isak om händelsen.

- Haha, det är klart att jag hade velat ha den. Men på min statistiklista så är den med. Det spelar inte så stor roll. Hade det varit ett mål så hade jag varit lite mer irriterad över att inte fått den. Men jag känner att jag tar det som en assist. Jag var nöjd med aktionen. Det blev mål. Sedan kan man ju diskutera om det var assist eller inte, säger han.

Alexander Isak kan sammanfatta sin första säsong i England som lyckad. Förutom prestationerna på plan har han även blivit mer känd mer landet.

Till exempel blev det under EM 2021 hyllades han den förre anfallsstjärnan Gary Lineker. Men när Isak fick höra det så visste han inte vem Lineker var, något som blev en stor grej och som den engelske profilen själv skrattade åt.

Annons

Men efter nästan ett år i England så har Isak bättre koll på Lineker.

- Man har ju bättre koll på allt i England nu. Jag har aldrig varit en sån som har haft koll på de här äldre spelarna. Jag har bara varit ute och spelat själv. Det är därför jag inte har så bra koll. Jag brukar få mycket skit från grabbarna när de ställer frågor, säger Isak och skrattar.

Har du fått skit om det med Lineker eller vad?

- Nej, men jag har fått skit om andra legender som finns. Men jag ska inte gå in på namnen, haha.

Vilka då?

- Haha, nej du… då blir det bara en snackis. Jag ska inte gå in på namn.