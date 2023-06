Alla är olika – men Nya Zeeland är en match få vill spela

Lundhs blogg

Efter tre dagar i strålande sol ute på Bosön intog landslaget Friends Arena under torsdagen. Efter 15 minuters öppen uppvärmning gnuggade Janne Andersson och hans lag på bakom stängda dörrar. Allt för att ge bort så lite som möjligt inför samlingens viktigaste uppgift: EM-kvalet i Wien.

Under i princip hela förbundskapten Anderssons tid har han använt träningsmatcher till att inventera lagret. Ytterst sällan kör han med spelare från förstaelvan utan snarare handlar det om att både testa nytt och premiera de som sliter på som vattenbärare på bänken.

Vi fick inte hela fredagens startelva som är brukligt i träningsmatcher. En del att fundera på fortfarande och det är svårt att förstå varför. Under träningar har man kunnat utläsa en trolig variant: Nordfeldt – Sundgren, Ekdal, Starfelt, Gudmundsson – Claesson, Larsson, Cajuste, Karlsson – Qauison, Elanga.

Till fredagens möte med Nya Zeeland är Viktor Claesson lagkapten. Han kom till presskonferensen dagen före match. En ära givetvis för FC Köpenhamns lagkapten som hjälpt klubben till dubbla titlar, men också en signal om att det blir bänken mot Österrike på tisdag. Då är det andra spelare som gäller.

Givetvis darrade inte Claesson när Bladets Johan Flinck frontade spelaren med han citat från tidigare i veckan, om att spel mot Nya Zeeland i själva verket är en petning. Nu talade FCK:s offensiva mittfältare om stoltheten och att ge allt även i träningsmatchen.

Förbundskapten Andersson poängterade att han inte tagit ut laget till tisdag ännu – det vill säga att det fortsatt kunde vara öppet för Claesson – och att det var givet att alla 29 som är på plats med Sverige ger allt oavsett match. Det måste han naturligtvis säga.

För när vi frågade om förbundskaptenen inte borde spela ihop ett lag eller låta ännu en ändrad backlinje till EM-kvalet få 45 minuter var han tydlig. En match sliter och tar tre dagar av en spelare plus att det ger lika mycket att backlinjen får träna ihop ännu ett pass.

Med tanke på tre dagars kostnad att spela match gynnar det definitivt inte Claesson & Co som startar fredag kväll. De kan sikta på bänken och möjliga inhopp i den riktiga och viktiga matchen mot Österrike.

Klart att det finns spelare som ser ett möte med Nya Zeeland som en stor grej. Får Hugo Larsson spela är det. Även om man gett Viktor Johansson möjligheten att debutera i mål, men nu blir det Kristoffer Nordfeldt som får spela för att han är given tvåa bakom lika givna ettan Robin Olsen.

Även en del av de nyare spelarna likt Gabriel Gudmundsson, Hjalmar Ekdal (trots spel i mars), Daniel Sundgren kan väl känna att Nya Zeeland är bättre än inget. Ändå är det förbannat givet att alla helst vill springa in på Ernst Happel-Stadion på tisdag och försöka ta Sverige till EM.

En spelare som Claesson har gått hela varvet runt. I början av Anderssons tid som förbundskapten fick han spela mot Ungern, Portugal och i andra träningsmatcher. Till slut etablerade han sig i startelvan, men i mars var han plötsligt inhoppare och nu kapten i reservlaget.

Läget är annorlunda i ett landslag. Kristoffer Olsson säger att man får köpa en bänkplats på ett annat sätt än i klubblaget. Robin Quaison inser att konkurrensen är tuff och har blivit hårdare och som han konstaterade: “Jag sitter hellre på bänken i ett lag som vinner.”

Klart att det går att skriva under på allt ovan, men de flesta inser hur svårt det är att piska upp entusiasmen till max inför Nya Zeeland när det väntar något riktigt på tisdag. Det handlar knappast om att man medvetet går in med fel inställning, men EM-kvalmatchen av ödeskaraktär hänger över den här träningsmatchen och det kan omedvetet bli svårt att tagga till för många.

Räkna inte med någon sprakande match mot ett fysiskt starkt men resultatmässigt svagt Nya Zeeland som är ute på turné. Qatar nästa för det landslaget. I den svenska insatsen går knappast något att läsa in inför tisdag utan det handlar om att inventera och belöna, och där effekterna av det snarare går att se på sikt än mot Österrike.

****

Hjalmar Ekdal lever efter den klassiska devisen: What happens in Vegas, stays in Vegas. Burnley bjöd spelarna på en helg i spelstaden Las Vegas i Nevada, men Ekdal ville inte ge några detaljer trots att han hyllar Jack Grealish vilda festande efter trippeln. Krävs en trippel för att köra på offentligt, enligt Ekdal.

****

