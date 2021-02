Bekräftat: Österlen bryter med Freddy Adu: "Lite förvånade"

Nyheten att ettanklubben Österlen FF plockade in den forne supertalangen Freddy Adu slog ned som en bomb. För en månad sedan anslöt amerikanen till klubben.

På tisdagen rapporterade Aftonbladet att parterna bryter kontraktet. Även Fotbollskanalen har tog del av uppgifter som sa att kontraktet skulle brytas. Österlens ordförande Tom Ekström kommenterade situationen.

- Jag kan inte bekräfta det då jag inte har fått reda på det. Jag har inte hört det. Det kan hända att de har tagit det beslutet i dag, men jag vet inte, säger han till Aftonbladet.

Senare på kvällen bekräftade klubbens vice ordförande Filip Lidgren, för Ystads Allehanda, valet att bryta avtalet.

- Vi tog beslutet i lördags. Vi hade en överenskommelse med honom att han skulle få chansen att visa upp sig. Men på det vi har sett så har vi svårt att se att han ska kunna konkurrera. Han har jättemycket boll i sig, men det fysiska och det mentala saknas. Vi var faktiskt lite förvånade över hur oförberedd han var när han kom hit, säger Lidgren till tidningen.

Freddy Adu själv uppger att det pågår någon form av maktkamp i klubben.

"Tränaren (Agim Sopi) menar att jag sajnades utan hans godkännande, vilket han inte gillar. Jag har tidigare varit med om en liknande situation, och det slutar aldrig lyckligt. Det är bättre att ta itu med det direkt", skriver han till Aftonbladet.

- Jag tänker inte kommentera något. Du får ta det med styrelsen, säger Agim Sopi när Fotbollskanalen når honom.

Freddy Adu tog fotbollsvärlden med storm när han som 14-åring debuterade i MLS. Amerikanen skrev ytterligare historia när han blott 16 år gammal landslagsdebuterade. Året efter värvades han till portugisiska storklubben Benfica. Men det riktiga stora internationella genombrottet uteblev. Nu är anfallaren 31 år, och har under de senaste säsongerna flyttat runt mellan mindre klubbar.

Source close to Freddy Adu says the contract with Österlen has not been broken yet, but there is a difference of opinion on Adu between the coach and the people running the club. Not the first time this has happened in Adu's career, and it never ends well.