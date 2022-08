Eriksson räddade Djurgården från mardröm: "Hade ingen aning om den regeln"

Nio minuter in i Djurgårdens hemmamatch mot Apoel i playoff-rundan av kvalet till Europa Conference League under ondsagen drog Victor Edvardsen till - från halva plan. I en perfekt båge över gästernas keeper gick bollen in i nät.

- Fantastiskt mål. Andra på ett år (i fjol gjorde Edvardsen ett liknande mål för Degerfors mot Djurgården). Helt magiskt att få ge tillbaka och få göra det i Djurgårdens dress, säger målskytten.

Forwarden blev vild av glädje efter skottet och sprang längs med långsidan ner mot Djurgårdens klacksektion.

- Otroligt mäktigt. Det var jävligt kul.

Men det kunde ha slutat illa. Edvardsen fick med sig hela laget ner på egen planhalva - med ett undantag. Kaptenen Magnus Eriksson stannade kvar på offensiv planhalva och stoppade Apoel från att sparka igång matchen igen.

ANNONS

- Jag har fått höra det där sen jag kom in i omklädningsrummet… jag hade ingen aning om den regeln, faktiskt. Men det var ju bra att han var lite smartare än vad jag var (skratt), säger Edvardsen.

Ja, om alla spelare i ett lag är tillbaka på sin planhalva kan motståndarlag spela igång matchen igen. Eriksson förklarar att han snappade upp situationen tidigt.

- Någon måste ju ta lite ansvar (skratt). Nej, men jag har varit med om det förut. Jag försökte förklara för Victor efteråt men han hängde inte med. Jag fick ta den bollen. Jag och Haris (Radetinac) tittade på varandra direkt och han var närmare att fira så då sa jag: ”Ta den du”, säger Eriksson.

32-åringen insåg faran.

- Jacob (Widell Zetterström, målvakt) var ju där ute (för att fira) också. Och han (domaren) kan ju blåsa igång. Det var väl lite rutin som spelade in där.

ANNONS

Eriksson beskriver att det var en märklig känsla att stå bland Apoel-spelare på offensiv planhalva när Tele2 Arena exploderade av känslor.

- Det var surrealistiskt. Vi firade ett 1-0-mål, jag är djurgårdare, det är bara djurgårdare på arenan och alla är superglada… och så stod jag där själv.

Och nu har du retat Edvardsen efteråt?

- Haha, ja. ”Vadådå?” (Eriksson härmar Edvardsens Göteborgsdialekt). Jag tror fortfarande inte han förstår regeln, säger Eriksson och skrattar gott.

Djurgården vann med 3-0 och har därmed ett stort övertag inför returen på Cypern på tisdag i nästa vecka.