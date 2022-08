Radetinacs ilska: "Sjukaste jag varit med om"

I andra halvlek mot Apoel under onsdagen, då Djurgården vann med 3-0 i den första av två playoff-matcher i Europa Conference League, blev Haris Radetinac tilldelad ett gult kort. Det hände när veteranen skulle bli utbytt. Samtidigt som assisterande domaren tog upp skylten som signalerade för bytet plåstrades dock Radetinac om ute vid andra långsidan.

- Det är det sjukaste jag varit med om. Jag gick ut och sen var jag klar (för att gå in på planen igen) och då frågade jag linjedomaren: ”Ser det bra ut? Är det okej?”. Och då sa han ja, och han pratade ju också med honom (huvuddomaren). Då gick jag in. Då ser jag ju också att linjedomaren vinkade (att Radetinac skulle in) och sen när jag gick in så fick jag gult kort, säger 36-åringen.

- Hur skulle jag veta att jag blev utbytt när jag pratade med linjedomaren? Det var jättekonstigt. Jag visste inte att jag skulle bli utbytt. Lite känsla måste man (som domare) ha…

Han utvecklar sina känslor:

- Nu blev jag ju inte avstängd, men där och då var jag ganska arg. Det är ju deras (domarnas) missförstånd i kommunikationen som gjorde att jag fick gult kort.

På tisdag i nästa vecka spelas returen, som avgör om Djurgården tar sig till gruppspel.

- Inget är klart. Vi har ett bra resultat men fortfarande måste vi gå dit och spela bra. Vi kan inte säga att vi har 3-0 och att det är klart. Kan vi göra tre mål hemma, varför kan inte de göra tre mål på deras hemmaplan? Vi vet vilka vi har att göra med.