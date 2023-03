Kebba Ceesays tips: "Djurgården har en fördel"

Kebba Ceesay, 35, jobbar nuförtiden som bilförsäljare. Men han har några minuter över mitt i krängandet av fordon.

Den förre backen spelade under sin aktiva karriär både i Djurgården och polska Lech Poznan. Därför känns det naturligt att ta hjälp av honom för att spå utgången i Europa Conference League-åttondelsfinalen.

- Det jag kan säga om Lech är att det är en stor klubb i Polen som alltid vill vinna titlar. Det är ett bra lag som oftast har individuellt skickliga spelare. Men jag tror att Djurgården kommer att matcha dem bra. Djurgårdens trupp ser väldigt stark ut Man har värvat väldigt bra. Det är ett möte som kan gå åt båda hållen. De som är bäst kommer att avgöra, säger Ceesay till Fotbollskanalen.

Ceesay spelade i Lech Poznan från sommaren 2012 till juli 2016. Därefter återvände han till Djurgården. Under sin tid i den polska storklubben vann han en inhemsk cuptitel och en ligatitel. Totalt gjorde han 69 tävlingsframträdanden för Lech Poznan.

I dag håller sig 35-åringen uppdaterad på hur det går för sina tidigare klubbar.

- Jag försöker följa båda klubbarna. När jag lade av distanserade jag mig från fotbollen lite grand och har därför inte sett så många matcher. Men jag försöker titta när jag har tid.

Du som har lite koll på Poznan, vad kan du säga om laget?

- Lech är en klubb där man alltid vill vinna. Under mina två första säsonger där blev vi tvåa. Tränaren fick lämna för att vi inte vann andra året. Det säger mycket om klubben. Jag tycker att det är hälsosamt. Alla som spelar där vet vad som gäller. De vill vinna, de vill vara ute i Europa. Känslan jag haft - och har - i och kring Djurgården är att man alltid vill konkurrera i toppen, även om det har varit tufft. Det är där man hör hemma.

Lech Poznan tog sig vidare till åttondelsfinal i Europa Conference League genom att slå ut norska Bodø/Glimt med sammanlagt 1-0. Svenske Mikael Ishak gjorde dubbelmötets enda mål i Polen.

Trots att Lech Poznan "klarade" 0-0 på konstgräset i norra Norge tror Ceesay att just plastmattan i Stockholm kommer att vara till förmån för blåränderna.

- Returmatchen kommer jag att se på plats och jag tror att vi kommer att det kommer att bli en väldigt bra fotbollsmatch. Jag tror att båda klubbarna har en bra chans till att gå vidare. Djurgården har en fördel för att de spelar på konstgräs på Tele2.

Ceesay avslöjar även vilket lag hans hjärta klappar lite extra för, även om han har sympatier för båda klubbarna.

- Det var i Djurgården som jag började min riktiga karriär och jag känner extra för dem. Men jag skulle säga "may the best team win". När jag var i Djurgården från 2007 till 2012 var det turbulent. Men klubben och Bosse (Andersson, sportchef) har gjort ett bra jobb och tagit Djurgården tillbaka till toppen. Det är bra för svensk fotboll att Djurgården är ute i Europa. Det är bara positivt att svenska klubbar är ute i Europa. Jag tror att de har en god chans till att gå vidare, avslutar Ceesay.