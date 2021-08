Birmancevics svar till Backe - efter nya målet: "Jag befinner mig i en dröm"

Veljko Birmancevic gav MFF ledningen mot bulgariska Ludogorets efter 26 minuter på Eleda Stadion i kväll. Oscar Lewicki hittade serben på en hörnvariant, som Birmancevic avslutade med ett distinkt skott utanför straffområdesgränsen.

Det var ytterns nionde mål i MFF-tröjan efter flytten från serbiska Cukaricki i mars. Han värvades för cirka tio miljoner kronor då, och under kvällens sändning sade C Mores expert Hasse Backe att MFF-spelaren redan tiodubblat sitt värde.

- Som Birmancevic har sett ut under den här tiden i allsvenskan också kan jag säga att det är en 100-miljonersman för Malmö i framtiden. Med normal och bra utveckling skulle jag inte bli det minsta förvånad om han hamnar där, säger Backe.

Känner du att du är värd så mycket?

- He he, jag får tacka för komplimangen. Jag känner mig bra och har redan sagt att laget tagit emot mig väl. Jag kan säga att jag njuter i dessa matcher och här i Malmö. Jag är lycklig just nu och vill fortsätta i detta tempo. Man behöver också upprepa mål, assist och bra matcher. Vi har redan nu tankarna på nästa match i allsvenskan och för att förbereda oss inför den, säger Birmancevic till Fotbollskanalen.

Oscar Lewicki hyllar serben, som precis som i dubbelmötet mot Rangers spelade i en fri roll bakom anfallaren Antonio Colak.

- Jag tror att “Birma” har något man inte brukar se i svensk fotboll. Han är väldigt atletisk och springer snabbt och mycket. Han är otrolig i en-mot-en-lägen och har de speciella kvaliteterna som verkligen kan avgöra matcher. Han har anpassat sig till laget på ett perfekt sätt, jobbar hårt i rollen han får, och alla gillar honom i gruppen, säger Lewicki.

Jon Dahl Tomasson tror att Birmancevic har ytterligare en nivå i sig.

- Det finns en annan nivå i honom, helt säkert. Det är en utmärkt spelare, som hade vissa svårigheter när han kom. Vilket inte är konstigt när man flyttar till ett nytt land, säger MFF-tränaren.

Efter målet mot Ludogorets tillägnades FK Partizan-produkten Veljko Birmancevic en ramsa från hemmapubliken för första gången.

- När man börjar spela fotboll drömmer alla om att komma till en stor klubb – vilket jag gjort – och jag drömde som barn om att supportrarna skulle skandera ens namn. Jag fick uppleva det i dag under en viktig match, i ett Champions League-playoff. Jag befinner mig i en dröm som är väldigt vacker för stunden. Jag är väldigt glad över att ha supportrarnas stöd, och stödet från klubb och lagkamrater. Jag kan inte beskriva hur glad jag är över att känna supportrarnas stöd, avslutar Veljko Birmancevic.

MFF möter Degerfors i allsvenskan på lördag, innan returen kommande tisdag mot Ludogorets på bortaplan.

Kommande säsong streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.