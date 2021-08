FEM SPANINGAR: "Blytungt MFF stormar mot Champions League"

Hemmalaget klart bättre från start

Under en försiktig matchinledning från båda lagen var det Malmö FF som inledde bäst. Anders Christansen prickade stolpens insida efter en kvart, och i anfallet efteråt valde en friställd Sören Rieks av någon oklar anledning att försöka spela fram Antonio Colak istället för att gå på eget avslut. Målet kom istället i den 26:e minuten, när en hörnvariant hittade Veljko Birmancevic utanför straffområdesgränsen – som placerade in ett skott med högerfoten intill stolpen. Hemmalaget kunde gjort ännu fler mål under första halvlek, och Johan Dahlin stod sysslolös under stora delar av den. Målvakten var dock alert när Ludogorets till slut fick loss ett avslut på mål genom Bernard Tekpetey, och räddade på ett starkt sätt bollen till en hörna. Malmö FF såg inte särskilt bra ut med bollen inledningsvis, men blev säkrare i bollinnehavet ju längre halvleken led. De hotade med raka passningar genom Ludogorets såväl som bollar bakom en ganska virrig backlinje.

ANNONS