TV: Drömläge för MFF i CL-kvalet - efter 2-0 mot Ludogorets

MFF startade med en trebackslinje och Veljko Birmancevic i en fri roll bakom Antonio Colak, precis som i de senaste kvalmatcherna; Franz Brorsson och Erdal Rakip ersatte den avstängda duon Anel Ahmedhodzic-Bonke Innocent. Efter en försiktig matchinledning från båda lagen skapade MFF matchens första målchans i den 16:e minuten. Birmancevic hittade en framrusande Anders Christiansen i straffområdet - som prickade stolpens insida.

Minuten senare hade Sören Rieks ett jätteläge framför Ludogorets mål, men valde att försöka hitta Colak med en alldeles för lös passning som målvakten Kristijan Kahlina plockade upp. Ledningsmålet kom i den 26:e minuten istället. En hörnvariant hittade fram till Birmancevic utanför straffområdesgränsen, som placerade in ett högerskott med kraft intill Kahlinas vänstra stolpe.

Hemmalaget spelade väldigt disciplinerat i försvarsspelet under halvleken, blev bekvämare med bollen i ägo ganska snabbt och hittade flera gånger ytorna bakom Ludogorets virriga fyrbackslinje.

MFF utnyttjade ett nytt försvarsmisstag fyra minuter innan pausvilan och Rieks gick på ett eget avslut, som inte träffade målet. Det gjorde Bernard Tekpetey med gästernas andra skott i halvleken, men Johan Dahlin räddade strålande längs marken till en hörna.

MFF inledde även andra halvlek starkast. I den 49:e minuten hittade Colak Christiansen i ett läge snett om målvakten Kahlina, som räddade. Returen kunde Erdal Rakip sedan inte få på mål. Minuten senare tvingades Dahlin göra en ny fin räddning när han räddade Cauly Souzas frispark vid det närmaste krysset.

Men i den 61:a minuten utökade Malmö FF ledningen. Christiansen sköt ett skott från vänsterkanten som Kahlina tappade ut, och på returen höll sig Jo Inge Berget framme och vräkte bollen i mål. Någon minut senare fick MFF-kaptenen Christiansen ett nytt läge framför Kahlina efter en vacker nedtagning, men målvakten revanscherade sig.

- Det var viktigt. AC drog till och det blev en bra retur, där jag kunde glida in den. Det var skönt att se att den gick in. Det var ingen tvekan. Det var bara att få in den, säger Berget, om sitt mål, till C More.

I den 78:e minuten stack Ludogorets med ett inlägg från Mavis Thibota som skruvade sig ändå mot Dahlins vänstra stolpe, men 34-åringen fick ut en hand och motade bort bollen. Målvakten och hans försvar lyckades också hålla Ludogorets borta från målet under slutminuterna.

Malmö FF vann den första matchen i dubbelmötet med 2-0, och tar lagets fjärde raka hemmavinst i Champions League-kvalet. På tisdag väntar returen i Bulgarien.

- Det är jättebra. Vi gjorde en riktigt bra hemmamatch i dag och var solida bakåt. Johan (Dahlin) var en klippa där bak och vi skapade många bra lägen. Det var en riktigt bra match. 2-0 är ett bra resultat att ta med sig. Vi är halvvägs, men det var en bra start, säger Berget och fortsätter:

- Jag hade tagit 2-0 innan, så det är ett väldigt bra resultat, men vi gjorde en bra match och skapade många bra lägen. Vi kunde ha gjort fler mål i dag, men vi gjorde två fina mål, så vi får ta med oss det.

Berget menar vidare att segern betyder mycket inför returen i nästa vecka.

- Det ger oss energi. Vi känner att vi är det bättre laget. Det gör mycket för oss och det gör nog även lite ont för dem, så det är skönt att ta med sig.

Lagkamraten Oscar Lewicki är också mer än nöjd med segern.

- Vi gjorde en bra insats. De öppnade i högt tempo och hade mycket boll, men de skapade inte jättemycket. Vi höll dem ifrån farliga chanser på ett bra sätt. Sedan tycker jag att vi tog vara på möjligheterna. När de väl gjorde misstag vann vi boll högt upp och kom till jättefarliga chanser. Det hade kunnat bli fler mål från vår sida, men det var en bra insats, säger Lewicki till C More.

Startelvor

Malmö FF: Dahlin- Brorsson, Nielsen, Moisander (utbytt 33')- Berget (81'), Lewicki, Christiansen (K), Rakip (81'), Rieks- Birmancevic- Colak

Byten: Larsson (33'), Abubakari, Beijmo (81'), Nalic (88')

Ludogorets: Kahlina - Ikoko, Plastun, Verdon, Nedyalkov (K) - Badji, Santana (72'), Goncalves - Cauly Souza, Sotiriou, Tekpetey (62').

Byten: Wanderson (62'), Tchibota (72')

Gula kort: Lewicki (11'), Tekpetey (36'), Rieks (49')

