Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare: Lyon-kvartett med på topp tio

10. Megan Rapinoe

Klubb: Seattle Reign Nationalitet: USA Född: 1985

Den välmeriterade mittfältaren visar fortfarande upp ett spel i världsklass i en ålder av 33 år och gör så både i klubblag och landslag. Ledde Seattle Reign till slutspelet i NSWL och var gjuten i det amerikanska landslaget som gick obesegrat under året. Årets höjdpunkt kom i VM-kvalturneringen i CONCAFAC, där Rapinoe gjorde ett och assisterade till fyra mål i utskåpningen av Mexiko.

9. Wendie Renard

Klubb: Lyon Nationalitet: Frankrike Född: 1990

Fransyskan tar platsen som den bästa försvararen på listan, efter flera år av tryggt spel i backlinjen. Är vass i bägge straffområdena med sin längd och fysik och är lagkapten i det Lyon som skördar alla sorters framgångar på hemmaplan och i Europa.

8. Eugenie Le Sommer

Klubb: Lyon Nationalitet: Frankrike Född: 1989

Är bara näst bästa målskytt i Lyon, men är man lagkamrat med Ada Hegerberg är det inte något att skämmas för. Le Sommer är en målskytt av rang själv och har under året både hunnit med att bli Lyons bästa målskytt genom tiderna och hon hittade nätet i sju landskamper i rad. Gjorde även det vinnande målet i Champions League, med sitt 2-1-mål på övertid mot Wolfsburg.

7. Dszenifer Maroszan

Klubb: Lyon Nationalitet: Tyskland Född: 1992

Den tyska lagkaptenen missade delar av VM-kvalet, men tyskorna kvalificerade sig ändå för nästa års VM trots ett tränarbyte. Innan dess hade Maroszan i sin andra säsong i Lyon återigen vunnit franska ligan och Champions League. Går in i 2019 starkt, där hon avslutade hösten med att göra mål i fem raka matcher. Trea i första omröstningen av Ballon d’Or och tvåa i Fifas pris The Best.

6. Lieke Martens

Klubb: Barcelona Nationalitet: Holland Född: 1992

Holländskan bytte förre året Rosengård för Barcelona och har fortsatt leverera på toppnivå, även om hon inte kommit upp i den nivå som gav hennes Fifas pris The Best som världens bästa fotbollsspelare. EM-vinnarna från 2017 tappade direktplatsen till VM till Norge i sista omgången av kvalet, men lyckades ändå ta sig till VM genom playoff-segrar mot Danmark och Schweiz, där Martens gjorde ett av målen.

5. Amandine Henry

Klubb: Lyon Nationalitet: Frankrike Född: 1989

Bästa mittfältaren på listan med sin teknik, passningsförmåga och lugn. Som så många andra i Lyon är hon bland världseliten på sin position år efter år och kommer få chansen att visa upp sig på hemma-VM nästa år, där hon blir en av nyckelspelarna om Frankrike ska ta sin första medalj någonsin i ett VM.

4. Alex Morgan

Klubb: Orlando Pride Nationalitet: USA Född: 1989

Stod för en mindre lyckad säsong i klubblaget, men var lysande emellanåt i landslaget. Hela 18 mål på 20 matcher under 2018 när USA gick obesegrade och var ostoppbar i vissa matcher. Hattrick-matchen mot Japan i Tournament of Nations och i två matcher mot Mexiko som hon gjorde två mål var i är ett par exempel.