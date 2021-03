15.30: Se Fotbollssöndag Europa från C More live på Fotbollskanalen

Fotbollssöndag Europa från C More sänds under söndagen live på Fotbollskanalen från klockan 15.30 - lite tidigare än vanligt alltså. Programmet leds den här veckan av Gusten Dahlin, samtidigt som Olof Lundh, Hasse Backe, Vicki Blommé, Adam Pinthorp och Ola Lidmark Eriksson också är en del av studion.

Studion fokuserar den här veckan på två huvudmatcher, heta Madridderbyt mellan Atlético Madrid och Real Madrid - samt Alexander Isaks Real Sociedad mot Levante. Samtidigt som håller de även koll på andra matcher i Serie A och La Liga. Milan utan Zlatan Ibrahimovic är igång. Studion kommer även ta upp uppgifterna om Zlatans comeback i landslaget, och hur ser egentligen läget ut i övrigt inför EM?

ANNONS

Utöver detta kommer bland annat Marcos Llorentes personliga resa i Atlético Madrid lyftas. Hur ikoniskt är Real Madrids mittfält? Och såklart - mycket, mycket mer.

Se Fotbollssöndag Europa från C More från klockan 15.30 i spelaren ovan.