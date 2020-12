Fotbollskanalen rankar världens bästa spelare 2020 - plats 25-20

Listan är framtagen av Fotbollskanalens experter och bloggare.

***

25. Debinha

Klubb: Bayern München Nationalitet: Tyskland Född: 1991

Till Avaldsnes, en kommun i västra Norge med anor från medeltiden, kom stortalangen Debinha för lite knappt sju år sedan. Hon skrev på för det lokala högstadivisionslaget, Avaldsnes IL, efter att brasilianskan Rosana krävt att sin vän också skulle få komma till laget. Det lovande stjärnskottet fick ansluta - och gjorde omedelbart succé. Drygt 1000 mil fågelväg från hennes födelseort i Brasilien öste hon i mål och vann skytteligan i Toppserien. 2020 har anfallaren levererat fullträffar i amerikanska North Carolina Courage, som hösten 2019 tog hem ligatiteln för andra året i rad. Samtidigt tog Debinha emot priset som säsongens viktigaste spelare. Dessutom är hon ett tydligt stöttepelare i det brasilianska landslaget, vilket svenska Pia Sundhage basar över.

25. João Félix

Klubb: Atlético Madrid Nationalitet: Portugal Född: 1999

Medan underbarnet från portugisiska Viseu under sin första säsong kom upp i sex mål på 27 framträdanden har han det senaste halvåret gjort det bättre. Innan ens tio omgångar var genomförda hade portugisen, som kan spela på flera offensiva positioner, stått för fem baljor och spelat fram sina lagkamrater till mål vid ett mindre antal tillfällen. Strax efter ankomsten till Madrid menade C More-kommentatorn Christopher Kviborg att João Félix kommer dominera i framtiden, vilket inte är en otänkbar utveckling. I hans egen familj är han dock inte ensam om att spås en lysande framtid. Enligt João är brorsan Hugo, 16, bättre än vad han själv var vid samma ålder.

***

24. Magdalena Eriksson

Klubb: Chelsea Nationalitet: Sverige Född: 1993

På galan Fotbollsåret 2020 fick hon ta emot priset för bästa svenska back samt åtråvärda Diamantbollen, som ges till den spelare som presterat bäst under året. Sedan hösten förra året har landslagets och Chelseas härförare blivit lagkapten i sitt engelska klubblag, som efter årsskiftet vann både ligan, ligacupen och Community Shield. Men trots Erikssons storslam av titlar och individuella utmärkelser är hon långt ifrån nöjd - hon vill mer. “Givetvis går vi in med målet att vinna”, har den stabila försvararen tidigare sagt i en intervju, syftandes på det nu inledda Champions League-slutspelet. Den 16 februari lottas vilket motstånd Londonlaget får i åttondelsfinalen av storturneringen.

24. Papu Gómez

Klubb: Atalanta Nationalitet: Argentina Född: 1988

Resan till fotbollens finrum har inte varit spikrak för honom. Efter en aningen udda flytt till ukrainska Metalist Charkiv tog han sig till Atalanta, där han först på senare år har gjort sig ett namn för den breda massan. Som kapten - en ärofylld uppgift han blev tilldelad efter att mittfältaren Cristian Raimondi lämnat klubben 2017 - har han många gånger visat vägen genom läckra fullträffar från distans och kombinationsmål. Han har legat bakom mycket av framgångarna som tagit laget till toppen av Serie A. 2020 har varit ett i raden av flera bra år, även om slutet av detsamma har handlat om ett bråk. Argentinaren har kommit i konflikt med Bergamo-lagets tränare, Gian Piero Gasperini, vilket givit upphov till rubriker medialt.

***

23. Ellie Carpenter

Klubb: Lyon Nationalitet: Australien Född: 2000

Oaktat sin unga ålder har högerbacken en period varit känd för de som kan sitt australiensiska A-landslag. Som 15-åring blev hon den första född 2000 att representera landslaget - på både dam- och herrsidan - och under OS i brasilianska Rio de Janeiro var hon Australiens yngsta olympier med en ålder av blott 16. Nu för tiden är hon en van startspelare i Jean-Luc Vasseurs Lyon, som tagit sig i Champions League och sedvanligt är med i racet om ligatiteln i Frankrike. Det som utmärker Ellie Carpenter är hennes förmåga att ofta sticka upp från sin position i försvaret och skapa chanser, samtidigt som hon är en trygghet när det kommer till att förhindra motståndarmål.

23. Thiago Alcántara

Klubb: Liverpool Nationalitet: Spanien Född: 1991

Tiden i Bayern München avslutades på bästa möjliga sätt. Till att börja med blev han och hans lagkamrater mästare i Bundesliga för åttonde året i följd och i Portugal segrande den tyska maskinen mot PSG i finalen av Champions League. När Thiago Alcántara, eller bara Thiago, sedan skrev på för ligamästaren Liverpool var förväntningarna på den spelskicklige mittfältaren höga. Att motsvara det många supportrar hoppats på har dock varit svårt för spanjoren, då han har kunnat vara på planen vid ytterst få tillfällen. Inte långt efter att

värvningen blev officiell testade han positivt för covid-19 och i samma match som han kom tillbaka skadades han efter en våldsam satsning av Evertons Richarlison, som efter incidenten bad om ursäkt.

***

22. Tobin Heath

Klubb: Manchester United Nationalitet: USA Född: 1988

Likt årsbarnet (och landsmaninnan) Christen Press valde den flerfaldiga OS- och VM-guldmedaljören att krita på ett avtal över säsongen med Manchester United. Det fick många supportrar till det rödklädda laget att köpa spelarnas tröjor. Enligt tidningen Daily Mail sålde Press och Heaths tröjor mer än vad någon av de manliga spelarnas tröjor gjorde tre dagar efter att de blivit klara för klubben. Om amerikanskan gjorde skäl för United-



anhängarnas spenderande? Jajamän. Tobin Heath har varit en betydande faktor till att laget huserar i toppen av Women's Super League, något som underbyggs av att hon fick ta emot priset som ligans bästa spelare i november.

22. Thomas Müller

Klubb: Bayern München Nationalitet: Tyskland Född: 1989

Drygt 20 år. Så länge har Thomas Müller tillhört München-klubbens organisation. Upp genom ungdomslagen och in till A-truppen har han tagit sig - och blivit kvar. Anfallaren har däremot inte klamrat sig fast på gamla meriter, utan har fortsatt att leverera och visat god form efter CL-segern i augusti. Under de tio först matcherna i ligan snittade han över en poäng per match, vilket är imponerande sett till att det gått något knackigare än vanligt för storlaget. Med tanke på att Müller än är en av världens bästa är det trist för den tyska

fotbollspubliken att landslagets förbundskapten, Joachim Löw, petade honom för en tid sedan och verkar ha gjort en comeback omöjlig.

***

21. Eugénie Le Sommer

Klubb: Lyon Nationalitet: Frankrike Född: 1989



Ada Hegerberg, av många ansedd som världens bästa fotbollsspelare på damsidan, har varit borta länge efter att först ha dragit av korsbandet i januari och därefter tvingats opereras igen till följd av en stressfraktur i vänster ben. Alltså har andra stjärnor i Lyon fått kliva fram under året. En av dem har varit Eugénie Le Sommer, som ännu en gång bevisat att hon hör hemma på den största av fotbollsscener. Ett smakprov på hennes förmåga att stå för bra prestationer i de stora matcherna gick att se i CL-finalen för en tid sedan, då fransyskanblev målskytt. Efter ett avslut mot Wolfsburgsmålvakten Friederike Abt var hon blixtsnabbt redo och lade in returen. Det målet innebar 1-0, och banade vägen för det som slutade i ännu en trofé.

21. Serge Gnabry

Klubb: Bayern München Nationalitet: Tyskland Född: 1995

I Arsenal gavs han ingen speltid och i West Bromwich höll han inte måttet. Men i Bayern München har det gått an för tysken. Oaktat trepoängarna i Bundesliga och ytterns leverans uppmärksammades han under årets första månader främst för rollen i den första CL-åttondelsfinalen mot Chelsea. I upprinnelsen av den andra halvleken på Stamford Bridge rullade han in matchens första mål efter assist från Robert Lewandowski och några minuter senare stänkte han dit utökningen tack vare samspel med samme polack. När storturneringen sedan återupptogs i Lissabon blev kantspringaren bland annat tvåmålsskytt i semifinalen mot Lyon samt spelade från start i finalvinsten mot PSG. Om vindsnabbe Gnabry efter den triumfen hade assisterat sina lagkamrater oftare och skjutit in sig i målprotokollet vid fler tillfällen skulle han ha hamnat högre upp på denna lista.

***

20. Christen Press

Klubb: Manchester United Nationalitet: USA Född: 1988

När allsvenska Göteborg meddelade att värvningen av amerikanskan var i hamn häromåret menade sportchef Lasse Svensson att hon var “en av världens vassaste målskyttar”. Numera tillhör den tidigare Tyresö FF-anfallaren Manchester United, efter att ha lämnat Utah Royals tidigare i år. Därmed sållade hon sig till en mängd spelare som lämnat USA under coronapandemin för att testa lyckan på de europeiska kontinenten. I United, där hon är lagkamrat med vännen Tobby Heath, har resultaten för laget varit bättre än någonsin

tidigare; fjolårets nykomling tampas i toppen av tabellen tillsammans med lag som Arsenal och Chelsea. Mot West Ham i oktober målade Press, men därefter har det varit tyngre. Amerikanskan har dessvärre dragits med skadebekymmer och ännu är det en bit kvar till toppformen.

20. Jan Oblak

Klubb: Atlético Madrid Nationalitet: Slovenien Född: 1993

Köpet av honom från portugisiska Benfica gjorde slovenen till den då dyraste värvningen av en målvakt i La Ligas historia. Enligt uppgifter kostade målmannen strax över 160 miljoner svenska kronor för Atlético, som sannerligen har fått valuta för pengarna. Sedan sin ankomst har han genomgående varit en av lagets bästa spelare och i år är möjligheten större än på flera år att den storspelande keepern får vinna La Liga. Tack vare alltjämt stabila prestationer från honom är Atlético en given aspirant till att vinna ligan, men ett segervisst Real Madrid kan mycket väl sluta etta, samtidigt som det är långt ifrån omöjligt att Ronald Koemans Barcelona så småningom börjar få upp farten. Säkert är hur som helst att världens bästa målvakt 2020 heter Jan Oblak.

***

I dagarna publiceras nästa del av listan.