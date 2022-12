LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa damspelare 2022 - plats 9-6

9. Ada Hegerberg, Norge och Olympique Lyonnais

Var med och bärgade Lyons åttonde Champions League-titel i våras, norskans sjätte i ordningen. Återkomsten till landslaget kanske inte har träffat helt rätt prestationsmässigt, men trots det långa uppehållet kommer hon absolut att vara en viktig del i Norges fortsatta resa tillbaka till toppen.

8. Alexandra Popp, Tyskland och Wolfsburg

Tyskland tog ett EM-silver – vägen dit var det Popp som stod för majoriteten av målen i det tyska landslaget. När hon är skadad och utanför truppen märks det – en viktig pusselbit i Wolfsburgs jakt på ytterligare en Champions League-titel och ligatitel. Utan tvekan en av Europas mest spektakulära målgörare.

ANNONS

7. Keira Walsh, England och Barcelona

Utan tvekan en av spelarna med världens bästa passningsfötter, visade i Sarina Wiegmans trupp under hemma-EM varför hon var en så viktig del i att England tog hem guldet. Såldes också efter mästerskapet för en rekordsumma till Barcelona och därmed är hon en av världens dyraste spelare just nu.

6. Sam Kerr, Australien och Chelsea

En anfallare som inte har svårt att hitta in bakom målvakter, australiensiskan öser in mål både för landslag och klubblag. En golden boot-vinst för andra året i rad är svårt att snacka ner. Återstår att se om Australiens lagkapten lyckas få till det under hemma-VM.