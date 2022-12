LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa damspelare 2022 - plats 25-1

25. Debinha, Brasilien och North Carolina Courage

Brasiliens storstjärna ryktas vara populär bland europeiska klubbar just nu. Det är i och för sig inte så konstigt då hon är en av de mest tekniska spelarna just nu och går säkert en spännande framtid till mötes.

24. Merle Frohms, Tyskland och Wolfsburg

En högklassig målvakt som tog sitt Tyskland till EM-final under sommaren. Stått för en bra insats i Wolfsburg under sin första säsong med den tyska giganten. Är utan tvekan en topp fem-målvakt.

23. Pernille Harder, Danmark och Chelsea

Har inte riktigt kommit till sin rätt i Chelsea men levererar ändå på hög nivå när hon får spela. Hon gjorde också Danmarks enda mål i EM och därefter inledde hon säsongen starkt med klubblaget.

22. Lea Schüller, Tyskland och Bayern München

En utav Tysklands mest tongivande spelare trots sin ringa ålder. Är gjuten i Bayern Münchens startelva och gör ofta sitt jobb både för klubb- och landslag när hon hittar in bakom målvakterna.

21. Delphine Cascarino, Frankrike och Olympique Lyonnais

Teknisk ytter som bjuder på show. Cascarino fick dra ett stort lass efter att Katoto fick utgå med skada. Samma lass har hon dragit i Lyon – snabb, teknisk och bra en mot en.

20. Vivianne Miedema, Nederländerna och Arsenal

Det spelar ingen roll vilket bagage Miedema inleder säsongen med. Man vet vad man får av nederländskan. Har varit in och ur Arsenals startelva under inledningen av nuvarande säsong. Kom tillbaka och gjorde viktiga mål för att sedan slita av sig korsbandet.

19. Mary Earps, England och Manchester United

Det var nog inte många som trodde att hon skulle vara förstemålvakt i Englands landslag när Sarina Wiegman tog över. Earps tog chansen och stod för en otroligt bra insats under hemma-EM, dessutom inledde hon ligan med flertal raka hållna nollor. En av världens absolut bästa målvakter.

18. Lauren Hemp, England och Manchester City

Många lämnade, men Lauren Hemp valde att stanna i Manchester City. Och under året har hon ständigt visat hög klass och hotat framåt – det ska bli intressant att se hur bra den engelska yttern egentligen kan bli. En av de mest framtränade pjäserna för både klubb och landslag.

17. Kadidiatou Diani, Frankrike och Paris Saint-Germain

Absolut en av världens bästa ytterforwards som under hösten i frånvaron av PSG-lagkamraten, Marie Antionette Katoto också har axlat rollen som central anfallare. Såg ut att ha roligt på fotbollsplanen under EM och var absolut en av Frankrikes bästa spelare.

16. Sophia Smith, USA och Portland Thorns

En extraordinär spelare som i sin tredje säsong med Portland Thorns visat att hon är en bra avslutare och kreatör för sina lagkamrater. Var en viktig pusselbit i det faktum att Thorns tog hem ligatiteln i år och belönades därmed med priset som ”NWSL MVP”, och har sedan dess nominerats till ”Player of the Year” av fotbollförbundet. Dessutom har Smith slagit sig in i landslaget på riktigt.

15. Millie Bright, England och Chelsea

Viktig i både Sarina Wiegman och Emma Hayes mittlås. Är utan tvekan den spelare som gjort flest minuter för Chelsea under våren och hösten, och under EM styrde hon Englands backlinje med järnhand. Kan ibland jämföras med Harry Maguire, men till skillnad från United-backen får ingen passera förbi Bright.

14. Wendie Renard, Frankrike och Olympique Lyonnais

Lagkapten för både Frankrike och mesta mästaren Lyon – visar ständigt prov på varför hon är en av världens bästa mittbackar. Och finns det någon som är lika stark i luftrummet som Renard? Fransyskan lyckas oftast träffa rätt med pannan.

13. Maria "Mapi" Leon, Spanien och Barcelona

En mittback med ett starkt målsinne, vänsterfoten har träffat rätt många gånger i ligaspelet, Champions League och för Spanien. Räds inte en glidtackling och tar gärna de där extra duellerna om det behövs.

12. Christiane Endler, Chile och Olympique Lyonnais

Världens bästa målvakt står alltid för en stabil insats mellan stolparna. När Lyon har haft en tung säsong och inte lyckats göra jobbet framåt alla gånger, har lagkamraterna nog känt sig extra säkra med Endler mellan stolparna.

11. Lucy Bronze, England och Barcelona

Det finns många som skulle säga att Englands högerback är överskattad och att hennes primetime är över. Men att vinna ett EM-guld med England och att bli värvad till en av världens bästa klubbar, Barcelona, säger en hel del om nivån hon levererar på



10. Fridolina Rolfö, Sverige och Barcelona

Enda svenskan som tar plats på Fotbollskanalens topp 25. Var en utav Sveriges bästa spelare under EM i England, trots kritiken. Under hösten har hon med sitt Barcelona visat varför hon är en av världens mest tongivande spelare och given i Jonathan Giraldez elva under avgörande matcher.

9. Ada Hegerberg, Norge och Olympique Lyonnais

Var med och bärgade Lyons åttonde Champions League-titel i våras, norskans sjätte i ordningen. Återkomsten till landslaget kanske inte har träffat helt rätt prestationsmässigt, men trots det långa uppehållet kommer hon absolut att vara en viktig del i Norges fortsatta resa tillbaka till toppen.

8. Alexandra Popp, Tyskland och Wolfsburg

Tyskland tog ett EM-silver – vägen dit var det Popp som stod för majoriteten av målen i det tyska landslaget. När hon är skadad och utanför trupper märks det – en viktig pusselbit i Wolfsburgs jakt på ytterligare en Champions League-titel och ligatitel. Utan tvekan en av Europas mest spektakulära målgörare.

7. Keira Walsh, England och Barcelona

Utan tvekan en av spelarna med världens bästa passningsfötter, visade i Sarina Wiegmans trupp under hemma-EM varför hon var en så viktig del i att England tog hem guldet. Såldes också efter mästerskapet för en rekordsumma till Barcelona och därmed är hon en av världens dyraste spelare just nu.

6. Sam Kerr, Australien och Chelsea

En anfallare som inte har svårt att hitta in bakom målvakter, australiensiskan öser in mål både för landslag och klubblag. En golden boot-vinst för andra året i rad är svårt att snacka ner. Återstår att se om Australiens lagkapten lyckas få till det under hemma-VM.

5. Caroline Graham Hansen, Norge och Barcelona

En av världens absolut bästa ytterforwards utan tvekan, bjuder alltid motståndarnas backlinje på tuffa dueller som hon oftast tar sig förbi. Inte nog med det bjuder hon läktaren på show. Och trots kritiken för landslagsprestationen anser vi att den inte är befogad.

4. Aitana Bonmati, Spanien och Barcelona

En mittfältare som är bra på det mesta, har haft stora skor att fylla under hösten men har klarat av det galant. Under EM var hon extremt viktig för sitt Spanien och det vore ju tråkigt om det var sista gången man såg henne i den spanska landslagströjan.

3. Alexia Putellas, Spanien och Barcelona

Det är tufft att peta ner drottningen från tronen - men det enda avtrycket Putellas egentligen hann göra var under Champions League. Dagen innan EM-premiären drog hon på sig en korsbandsskada och har därmed inte haft någon speltid under sista halvan av året. Barcelona-kaptenen ledde dock sitt lag till trippla titlar, därmed halkar hon inte alldeles för mycket.

2. Beth Mead, England och Arsenal

Skytteligavinnare under EM och Ballon D’or tvåa talar egentligen för sig själv. En viktig pusselbit i Jonas Eidevalls lagbygge. Att Arsenal kommer få det tufft är det nog ingen tvekan om, och frågan är om målsprutans korsbandsskada hinner läka innan VM.

1. Lena Oberdorf, Tyskland och Wolfsburg

Defensiva mittfältare får alldeles för lite kärlek och uppskattning, Lena Oberdorf har varit tongivande med sitt passningsspel och är inte rädd för att ta en smäll för laget. Samtidigt var en viktig pelare när man tog EM-silver i somras.