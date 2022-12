LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa damspelare 2022 - plats 14-10

14. Wendie Renard, Frankrike och Olympique Lyonnais

Lagkapten för både Frankrike och mesta mästaren Lyon – visar ständigt prov på varför hon är en av världens bästa mittbackar. Och finns det någon som är lika stark i luftrummet som Renard? Fransyskan lyckas oftast träffa rätt med pannan.

13. Maria "Mapi" Leon, Spanien och Barcelona

En mittback med ett starkt målsinne, vänsterfoten har träffat rätt många gånger i ligaspelet, Champions League och för Spanien. Räds inte en glidtackling och tar gärna de där extra duellerna om det behövs.

12. Christiane Endler, Chile och Olympique Lyonnais

Världens bästa målvakt står alltid för en stabil insats mellan stolparna. När Lyon har haft en tung säsong och inte lyckats göra jobbet framåt alla gånger, har lagkamraterna nog känt sig extra säkra med Endler mellan stolparna.

11. Lucy Bronze, England och Barcelona

Det finns många som skulle säga att Englands högerback är överskattad och att hennes primetime är över. Men att vinna ett EM-guld med England och att bli värvad till en av världens bästa klubbar, Barcelona, säger en hel del om nivån hon levererar på



10. Fridolina Rolfö, Sverige och Barcelona

Enda svenskan som tar plats på Fotbollskanalens topp 25. Var en utav Sveriges bästa spelare under EM i England, trots kritiken. Under hösten har hon med sitt Barcelona visat varför hon är en av världens mest tongivande spelare och given i Jonathan Giraldez elva under avgörande matcher.