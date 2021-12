LISTA: Fotbollskanalen rankar herrallsvenskans 25 bästa spelare 2021 - plats 19-15

Listan är framtagen av Fotbollskanalens redaktion.

19. Jo Inge Berget, mittfältare, Malmö FF

Norrmannen har i vanlig ordning levererat bra och stabila insatser för Malmö FF. Hög arbetskapacitet med effektivitet sett till poängproduktion. En “no nonsense”-spelare som sällan krånglar till det utan gör precis det som efterfrågas av honom. Slutade säsongen med fem mål och sex assist på 27 framträdanden, varav ett mål var det blytunga avgörande målet mot Kalmar borta i tredje sista omgången. En av MFF:s mest pålitliga spelare i allsvenskan 2021.

18. Simon Olsson, mittfältare, Elfsborgs IF

Simon Olsson missade dessvärre en tredjedel av säsongen på grund av en fraktur i hälen. Men när han spelade var han i vanlig ordning en ytterst tongivande spelare för Elfsborg och hans eleganta spelstil uppskattas av alla som ser honom spela. Två mål och tre assist på 19 matcher. Kan vara aktuell för en utlandsflytt i vinter, men då han skrev på ett nytt femårskontrakt i mars kommer det att kosta den köpande klubben.

17. Rasmus Schüller, mittfältare, Djurgårdens IF

Inte bara kan Schüller diskuteras som årets värvning, då Djurgården plockade honom gratis från HJK Helsingfors, utan han ska vara med på listan om årets 25 bästa spelare i allsvenskan likväl. Den finske landslagsmittfältaren har varit mycket viktig för balansspelet i Djurgården och dessutom agerat defensiv spelfördelare med bravur. De matcher han saknats har det varit tydligt. Stark säsong 2021 av Schüller.

16. Aslak Fonn Witry, försvarare, Djurgårdens IF

Den tidigare högerbacken i Djurgården, Aslak Fonn Witry, han noteras för fem mål och en assist på 14 framträdanden innan han lämnade klubben för nederländska AZ Alkmaar i somras. Länge var han klubbens ledande målskytt innan Edward Chilufya slutligen passerade honom i den interna skytteligan. Den offensiva spetsen, samt produktionen, som Witry gav Djurgården har saknats sedan han lämnade klubben och trots att han bara spelade halva säsongen så går det inte att peta honom från en topp 25-lista.

15. Leo Väisänen, försvarare, Elfsborgs IF

Efter att Joseph Okumu såldes till belgiska Gent klev Maudo Jarjué in och ersatte den kenyanske landslagsmannen i Elfsborg mittlås. Konstanten i Elfsborgs mittlås, dock, har varit Leo Väisänen. Den finske landslagsmannen, som spelade en match i sommarens EM och startat alla Finlands VM-kvalmatcher i höst, har kontinuerligt spelat på hög allsvensk nivå under säsongen och även noterats för tre mål framåt. 24-åringen har knappt satt en fot fel i försvarsspelet och har utvecklat sitt spel med boll. Väisänen kan definitivt nämnas som en av ligans bästa försvarare 2021.