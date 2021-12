LISTA: Fotbollskanalen rankar herrallsvenskans 25 bästa spelare 2021 - plats 25-1

Listan är framtagen av Fotbollskanalens redaktion.

25. Bilal Hussein, mittfältare, AIK

Hussein kan vara den mest underskattade och undervärderade spelaren säsongen 2021. Hans briljanta spelfördelning och bollhantering på AIK:s mittfält var monumentalt för övergångarna mellan försvars- och anfallsläge, och trots sin unga ålder hade han även en ledarroll inom laget - kanske allra tydligast i hemmasegern mot Häcken då han tog Yasin Ayari under sin vinge och orkestrerade en stark mittfältsinsats.

24. Carljohan Eriksson, målvakt, Mjällby AIF

Det är ingen enkel uppgift att flytta på Lukas Hradecky och Jesse Joronen i det finska landslaget, men efter säsongen Carljohan Eriksson haft har han i alla fall skapat ett starkt case för sig själv. 26-åringen höll flest nollor i hela allsvenskan trots att han spelade för ett Mjällby som länge var med och var aktuella om kvalplatsen till superettan. Under säsongen höll Eriksson nollan i 792 raka minuter och var 16 minuter ifrån att slå Håkan Svenssons rekord på 808 minuter utan ett insläppt mål - innan IFK Göteborgs mittback Carl Johansson nickade in ett mål bakom honom på Strandvallen. Det blev inget rekord för Eriksson, men en plats på denna lista är given efter hans allsvenska år 2021.

23. Jonathan Ring, mittfältare, Kalmar FF

Efter ett mindre lyckat 2020 med Djurgården lämnade Jonathan Ring Stockholmsklubben som Bosman och skrev på för Kalmar FF inför säsongen. Där etablerade han sig snabbt till klubbens ledande kreatör. Ring noterades för nio assist och åtta mål på 28 framträdanden, vilket innebär att han kom trea i assistligan efter Magnus Eriksson och Anders Christiansen. Nu sitter 30-åringen på ett utgående avtal och efter sin säsong 2021 finns det nog gott om intresse.

22. Sören Rieks, mittfältare, Malmö FF

Trots en del skadeproblem under säsongen har Sören Rieks varit en kugge i Malmö FF och i deras resa till SM-guldet. Hans kanske främsta insats under säsongen var bortamötet med danskens förra klubb IFK Göteborg på Gamla Ullevi, där han gjorde två mål i Malmös 2-0-seger. Rieks har ständigt varit ett hot framåt, gjort ett gediget arbete i defensiven och överlag varit en kugge i Jon Dahl Tomassons lagbygge.

21. Akinkunmi Amoo, forward, Hammarbys IF

19-årige Akinkunmi Amoo hade stora förväntningar på sig inför säsongen på grund av sin stora talang - och han gjorde inte många besvikna. Trots att han varit in och ut från startelvan under både Stefan Billborn och Milos Milojevic lyckades Amoo göra nio mål och fem assist. Ett starkt facit för att vara 19-åringens debutsäsong i allsvenskan. Som resultat nominerades han som årets unga spelare på allsvenskans stora pris och ryktas redan ha skapat intresse för sig hos flera engelska klubbar.

20. Veljko Birmancevic, forward, Malmö FF

Birmancevic anslöt till Malmö FF med spänning. Hans statistik tydde på att det kunde bli en fin värvning för de himmelsblå, men 23-åringen har nog överträffat de flestas förväntningar. Serben har varit ett konstant hot både som ytter och som anfallare med sin snabbhet, teknik och målsinne - vilket hans nio mål och två assist demonstrerar. Hans insatser under säsongen belönades bland annat med en uttagning till Serbiens träningsmatch mot Qatar i september.

19. Jo Inge Berget, mittfältare, Malmö FF

Norrmannen har i vanlig ordning levererat bra och stabila insatser för Malmö FF. Hög arbetskapacitet med effektivitet sett till poängproduktion. En “no nonsense”-spelare som sällan krånglar till det utan gör precis det som efterfrågas av honom. Slutade säsongen med fem mål och sex assist på 27 framträdanden, varav ett mål var det blytunga avgörande målet mot Kalmar borta i tredje sista omgången. En av MFF:s mest pålitliga spelare i allsvenskan 2021.

18. Simon Olsson, mittfältare, IF Elfsborg

Simon Olsson missade dessvärre en tredjedel av säsongen på grund av en fraktur i hälen. Men när han spelade var han i vanlig ordning en ytterst tongivande spelare för Elfsborg och hans eleganta spelstil uppskattas av alla som ser honom spela. Två mål och tre assist på 19 matcher. Kan vara aktuell för en utlandsflytt i vinter, men då han skrev på ett nytt femårskontrakt i mars kommer det att kosta den köpande klubben.

17. Rasmus Schüller, mittfältare, Djurgårdens IF

Inte bara kan Schüller diskuteras som årets värvning, då Djurgården plockade honom gratis från HJK Helsingfors, utan han ska vara med på listan om årets 25 bästa spelare i allsvenskan likväl. Den finske landslagsmittfältaren har varit mycket viktig för balansspelet i Djurgården och dessutom agerat defensiv spelfördelare med bravur. De matcher han saknats har det varit tydligt. Stark säsong 2021 av Schüller.

16. Aslak Fonn Witry, försvarare, Djurgårdens IF

Den tidigare högerbacken i Djurgården, Aslak Fonn Witry, hann noteras för fem mål och en assist på 14 framträdanden innan han lämnade klubben för nederländska AZ Alkmaar i somras. Länge var han klubbens ledande målskytt innan Edward Chilufya slutligen passerade honom i den interna skytteligan. Den offensiva spetsen, samt produktionen, som Witry gav Djurgården har saknats sedan han lämnade klubben och trots att han bara spelade halva säsongen så går det inte att peta honom från en topp 25-lista.

15. Leo Väisänen, försvarare, Elfsborgs IF

Efter att Joseph Okumu såldes till belgiska Gent klev Maudo Jarjué in och ersatte den kenyanske landslagsmannen i Elfsborg mittlås. Konstanten i Elfsborgs mittlås, dock, har varit Leo Väisänen. Den finske landslagsmannen, som spelade en match i sommarens EM och har startat alla Finlands VM-kvalmatcher i höst, har kontinuerligt spelat på hög allsvensk nivå under säsongen och även noterats för tre mål framåt. 24-åringen har knappt satt en fot fel i försvarsspelet och har utvecklat sitt spel med boll. Väisänen kan definitivt nämnas som en av ligans bästa försvarare 2021.

14. Patrik Wålemark, mittfältare, BK Häcken

Patrik Wålemark hade inte sin bästa period i karriären under den första halvan av säsongen - men det hade han under den andra halvan. Från omgång 17 framåt lade han i nästa växel och noterades för sju mål och fem assist. Han hotade från alla faser av offensiven, från det öppna spelet såväl som hans vassa vänsterfot på fasta situationer. Slutade säsongen på nio mål och åtta assist på 29 framträdanden, och efter hans höstsäsong är han nog en av de mest eftertraktade allsvenska spelarna på den internationella transfermarknaden.

13. Hjalmar Ekdal, försvarare, Djurgårdens IF

Ekdal stod för en omtalad flytt inför säsongen då han lämnade Hammarby för lokalrivalen Djurgården. Det kan inte ha gjort det lättare för Hammarby-supportrarna att acceptera övergången när 23-åringen därefter etablerade sig som en nyckelspelare i Dif:s defensiv och röstades fram till årets försvarare. Ekdal var vägledande i Djurgårdens defensiv och noterades för fyra mål, där alla kom i viktiga ögonblick - bland annat mot Hammarby i Djurgårdens 4-1-seger i september.

12. Johan Larsson, försvarare, Elfsborgs IF

Poängmässigt fick Johan Larsson inte samma offensiva utdelning som han fick under säsongen 2020. Den offensiva högerbacken noterades för tre mål och fem assist, kontra tre mål och tolv assist 2020. Trots det var han en viktig och tongivande spelare för Elfsborg genom hela säsongen. Hans ledaregenskaper, framför allt, har varit avgörande för Boråslaget.

11. Sebastian Larsson, mittfältare, AIK

AIK:s kanske viktigaste spelare säsongen 2021, när man på målskillnad föll mot Malmö FF i kampen om SM-guldet, var Sebastian Larsson. Hans högerfot var ett livsfarligt hot på fasta situationer och han slit på mittfältet var överglänst av få. Utöver det var hans erfarenhet och ledaregenskaper otroligt viktiga för laget. Larsson noterades för tre mål och sju assist på 25 framträdanden.

10. Antonio Colak, forward, Malmö FF

Det var inte många som hade koll på Antonio Colak när han anslöt till Malmö FF från PAOK i mars, men efter säsongen 2021 är det istället svårt att hitta någon som inte har koll på honom. Kroaten utgjorde MFF:s spjutspets i offensiven och noterades för 14 mål och fyra assist på 27 framträdanden, och många fler kunde det nog ha blivit om marginalerna varit på hans sida. Nu återstår det att se om MFF nyttjar sin utköpsklausul om 30 miljoner kronor för 28-åringen.

9. Victor Edvardsen, forward, Degerfors IF

Efter att ha lett Degerfors till allsvenskan med 16 mål och tio assist i superettan 2020 fortsatte Victor Edvardsen säsongen 2021 precis där han avslutade 2020. 25-åringen blev inte bara Degerfors främste målskytt och poängkung, utan hela allsvenskans med 14 mål och fem assist. Dessutom kom han på delad andraplats i skytteligan med Antonio Colak, medan Samuel Adegbero vann med sina 17 mål. Edvardsen visade Sverige att han hör hemma på hög nivå.

8. Oliver Berg, forward, Kalmar FF

När Kalmar värvade Oliver Berg från Gif Sundsvall och superettan inför säsongen så var det nog inte många som trodde att han skulle göra tolv mål och sex assist, samt vara den absolut viktigaste spelaren i Henrik Rydströms lagbygge. Men norrmannen fick ett rejält genombrott och ett case kan definitivt föras för honom som allsvenskans MVP.

7. Alexander Milosevic, försvarare, AIK

Milosevic återvände till AIK efter drygt tre år utomlands, vilket märktes. Ett redan starkt AIK-försvar blev ännu starkare när den orädde ledaren Milosevic orkestrerade försvaret från sin mittbacksposition och bidrog utöver det till en hänsynslös vinnarmentalitet i truppen. De matcher Milosevic saknats under säsongen har någonting saknats i AIK-försvaret och det talar en hel del om hur viktig han varit. Utöver det defensiva har Milosevic även utgjort ett stort offensivt hot på fasta situationer och noterades för tre mål.

6. Anel Ahmedhodzic, försvarare, Malmö FF

För andra året i rad var Malmö FF:s försvarsstjärna Anel Ahmedhodzic en av allsvenskans bästa försvarare. Han var en nyckelspelare i det MFF-försvaret som bara släppte in 30 mål på hela säsongen. Utöver hans defensiva jobb när han inte har boll har Ahmedhodzic haft en betydande roll med boll när Malmö byggt anfall från backlinjen. 22-åringen besitter en fin passningsfot och en fin förmåga att avancera bollen framåt.

5. Erick Otieno, försvarare, AIK

Det blev bara fyra matcher för Otieno i allsvenskan 2020 då han hade ett av årets stora genombrott, Eric Kahl, framför sig i Bartosz Grzelaks rangordning. Men från och med cupspelet 2021 har Otieno dominerat sin vänsterkant - och sporadiskt högerkanten som högerback - där han knappt släppt någon förbi sig. Kenyanen har en imponerande styrka och snabbhet, blick för spelet, och dessutom skarpa offensiva kvalitéer genom sin vänsterfot. Var AIK:s bäste försvarare under säsongen.

4. Marcus Berg, forward, IFK Göteborg

Berg var monumental för IFK Göteborg att säkra det allsvenska kontraktet 2021. Efter återkomsten till Blåvitt under sommaren noterades 35-åringen för tio mål och en assist på 18 framträdanden. Berg tog dessutom över kaptensbindeln i samband med återkomsten och har haft en stor ledarroll inom laget.

3. Samuel Adegbenro, forward, IFK Norrköping

IFK Norrköpings chefsscout Stig Torbjörnsen värvade 26-årige Adegbenro inför säsongen för “allt mellan noll kronor och strax under en miljon” - och det kan inte klassas som någonting annat än väl spenderade pengar. Adegbenro noterades för 17 mål på 30 framträdanden under säsongen och blev således skytteligavinnare framför Antonio Colak och Victor Edvardsen på andraplats med 14 mål vardera. Det kan bli svårt för Norrköping att behålla sin guldklimp till nästa säsong, men om klubben säljer honom kommer de med all sannolikhet göra en stor ekonomisk vinst.

2. Anders Christiansen, mittfältare, Malmö FF

Trots en tämligen skadedrabbad säsong så noterades Anders Christiansen för sex mål och tio assist på 22 framträdanden. 31-åringens outtröttliga jobb på Malmös mittfält är en stor anledning bakom att klubben vann sitt 22:a SM-guld och hans kvaliteter har gynnat såväl offensiven såväl som defensiven. “AC” slutade tvåa i assistligan trots att han missade åtta matcher och delad trea för flest stora chanser skapade. Högst assist-snitt per spelad match samt flest chanser skapade per spelad match. Christiansen höll likt tidigare säsonger mycket hög allsvensk kvalitet, men detta år räckte det inte för att snuva Magnus Eriksson på förstaplatsen.

1. Magnus Eriksson, mittfältare, Djurgårdens IF

Eriksson, som blev Djurgårdens nye lagkapten inför säsongen, har axlat ett enormt ansvar under säsongen. Lagets mittfältsmotor stod bland annat för spelfördelning, duellspel och presspel. 30-åringen har varit den bärande balken i Djurgårdens offensiv och noterades för flest skapade chanser och flest stora chanser skapade i allsvenskan 2021. Som resultat vann han assistligan med 13 assist. Både på och utanför planen var han dessutom en ledare som en av de äldre och mer erfarna spelarna i Djurgårdens annars unga trupp. Belönades med en uttagning av Janne Andersson till det svenska landslaget för sina fina insatser