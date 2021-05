LIVE: Se Fotbollssöndag Europa från C More live på Fotbollskanalen

Fotbollssöndag Europa från C More sänds under söndagskvällen igen - med ny starttid (17.30). Gusten Dahlin är programledare, samtidigt som Vicki Blommé, Astrit Ajdarevic, Olof Lundh och Ola Lidmark Eriksson också är en del av studion.

Programmet fokuserar den här veckan på mötet mellan Atlético Madrid och Osasuna, då hemmalaget kan säkra ligatiteln. Dessutom snackar studion upp upp de andra toppmatcherna i La Liga. Zlatan Ibrahimovics EM-besked och skadorna inför Janne Anderssons trupputtagning diskuteras också.

Se Fotbollssöndag Europa från C More från klockan 17.30 i spelaren ovan.