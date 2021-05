TV: Se Fotbollssöndag Europa från C More i efterhand

Fotbollssöndag Europa från C More bjöd under söndagskvällen på ett par riktiga smällkarameller till matcher. Studion, som i förra veckan leddes av Gusten Dahlin, gästades även av Vicki Blommé, Astrit Ajdarevic, Hasse Backe och Ola Lidmark Eriksson.

Söndagens program hade bland annat fokus på två stormatcher: Real Madrid-Sevilla och Juventus-Milan. Utöver det diskuterades bland annat nye Roma-tränaren Jose Mourinhos fotboll och Cristiano Ronaldos framtid i Juventus.

Se Fotbollssöndag Europa från C More i efterhand i spelaren ovan.