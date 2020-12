TV: Se Fotbollssöndag Europa från C More i efterhand

Fotbollssöndag Europa från C More var under söndagskvällen tillbaka med ett nytt program. Programmet leds den här veckan av Gusten Dahlin och med i studion är även Olof Lundh, Astrit Ajdarevic, Adam Pinthorp, Vicki Blommé och Ola Lidmark Eriksson.

Den här veckan handlade om bland annat fokus på rasismen som visar upp sig inom den europeiska fotbollen, om krisen och presidentvalet i Barcelona, karrusellen kring Manchester Uniteds Paul Pogba och om franska tv-kaoset med Mediapro. Och så klart mycket mycket mer.

Se avsnittet i spelaren ovan!