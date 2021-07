Uppladdningen - så sänder C More inför storklubbarnas säsongsstarter

Italien besegrade England och bärgade EM-guldet under söndagen, efter ett dramatiskt straffavgörande i EM-finalen. Den fotbollstokige behöver dock inte vänta utan redan under tisdagen drar C More igång med Uppladdningen inför höstens liga- och turneringsstarter.

Först ut är Arsenal som den 13 juli tar emot skotska Hibernian. Under den kommande månaden kommer runt 25 matcher att sändas med storklubbar som Bayern München, Borussia Dortmund, Inter, Milan, Roma, Lazio, Sevilla, Atletico Madrid samt ovan nämnda Arsenal.

- Vi drar igång nästa säsong med storklubbarnas försäsonger redan nu. Vi har framför oss en historisk höst på C More där vi visar LaLiga, Serie A och portugisiska Liga Nos. Dessutom har vi äntligen premiär för UEFA Champions League, som vi sänder tillsammans med Telia och i september väntar ett oerhört spännande VM-kval, säger Johan Cederqvist, chef för kanaler och rättigheter på C More.