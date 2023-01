Gianluca Vialli död - blev 58 år gammal

Efter en lång spelarkarriär där han vunnit titlar med Sampdoria, Juventus och Chelsea var Gianluca Vialli i fjol med och vann EM-guld med Italien som assisterande förbundskapten till Roberto Mancini - hans gamla anfallspartner i Sampdoria.

Några månader därefter, i december 2021, kom dock ett dystert besked: Vialli hade drabbats av bukspottkörtelcancer för en andra gång. Den första gången han fick det var 2017 men då vann han kampen efter 17 månader av behandlingar.

Sedan dess har Vialli kämpat med cancern en andra gång och i slutet av 2022 tog han ett steg tillbaka från sin roll i landslaget för att fokusera på sin behandling. Men nu har ett tragiskt besked kommit.

Efter att italienska medier rapporterat den 20 december att hans tillstånd försämrats kommer nu nyheten att Vialli har gått bort, då han inte lyckades besegra cancern en andra gång. Den italienska fotbollslegendaren blev 58 år.

"Du kommer att vara saknad av så många. En legend för oss och för alla inom fotbollen", skriver Chelsea på Twitter.

"Vi är ledsna över Gianluca Viallis bortgång, en fantastisk idrottsman på och utanför planen. Våra uppriktiga kondoleanser går till hans familj samt nära och kära", skriver AC Milan.

Mängder av klubbar och spelare har slutit upp i sorgen, och hyllningarna, efter Viallis bortgång. Ex-klubben Juventus är en av dem:

"En gigantisk känsla av förlust. Vi har följt nyheterna i flera dagar, hoppats att aldrig behöva läsa det. Men här är vi, stirrar på skärmen och en flod av känslor forsar inom oss. Vi har alltid varit med dig, Gianluca. Ända sedan du kom hit 1992 har det varit kärlek vid första ögonkastet", skriver Juve och fortsätter:

"Vi älskade allting med dig, absolut allt. Vi har alltid lidit med dig. Och igen, till slut, var vi tvungna att gröta. Men den här gången är det tårar av sorg".

Utöver sin roll i det italienska landslaget senaste åren var Gianluca Vialli huvudtränare för Chelsea och Watford runt 2000-talet. Som spelare representerade han Cremonese, Sampdoria, Juventus och Chelsea i karriären. När han lade skorna på hyllan 1999 gjorde han det med 16 mål på 59 landskamper för sitt Italien på meritlistan.

