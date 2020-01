Pioli efter Zlatans debut: ”Hade en positiv påverkan - visade karaktär”

Zlatan Ibrahimovics debut i återkomsten i Milan kom under måndagen, när svensken fick hoppa in efter dryga tio minuter i andra halvleken. Milan hade svårt att skapa målchanser under hela matchen, men fick en liten boost av anfallarens inhopp.

Tränaren Stefano Pioli menar att Zlatan hade en positiv påverkan på laget.

- Han visade karaktär, stöd och hade en närvaro i laget. Jag tror att laget inte är vant vid att spela med någon som har en sån fysisk närvaro i straffområdet, så de slog inte tillräckligt med inlägg för honom, speciellt i slutet av matchen, säger Pioli till Sky Sports Italia, enligt Football Italia.

- Vi behöver alla lära känna varandra och vad som krävs. Det är inte bara kvalitén på passningarna jag menar, utan också att man väljer rätt passningen för spelarna som man försöker nå.

Pioli menar att Milan hade lite otur som inte lyckades få med sig en seger samt att Milan nu måste studera och utveckla hur de ska spela framöver med Zlatan.

- Jag känner att det viktigaste i fotboll är att ha bollen vid fötterna hos de skickligaste spelarna. En av våra begränsningar i dag, får många spelare, är att vi nådde kanten av straffområdet för att ta ett skott, ett inlägg eller en passning, men vi lyckades inte skapa några målchanser från det, säger tränaren.

- Ibra är en centerforward, vi får se om vi använder honom som ensam forward eller med en anfallare bredvid honom. Han skulle kunna spela bredvid Piatek, men vi behöver hitta den rätta balansen och karaktären för att hålla ihop det.

Milans nästa match spelas på lördag, när de åker till Sardinien för ett Serie A-möte med Cagliari.