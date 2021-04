Jansson förvånad men positiv över Zlatans landslagscomeback: "Han är mer mogen och ödmjuk nu"

Zlatan Ibrahimovics comeback i det svenska landslaget har knappast undgått någon. För landslagsmittbacken Pontus Jansson kom beskedet något oväntat.

- Det kom lite som en chock, om jag ska vara helt ärlig. Jag såg hans presskonferens, det var en otroligt mogen Zlatan. Okej, han är 40 bast, han ska vara mogen, men han var det. Det var en bra presskonferens, allt han gjort och sagt här under samlingen har varit jäkligt bra. Det är klart att det är en av världens bästa spelare, vill han verkligen och är motiverad och allt annat funkar är det klart att han ska vara med, säger Jansson i podcasten Lundh.

Upplever du att han är lite annorlunda mot senast han var med i landslaget, sett till vad du har läst och hört?

- Det är svårt som fan att säga. Det är klart att jag har pratat med folk från samlingen, men vi har inte pratat så mycket om Zlatan. Men det är bara att titta på honom utifrån, han är lite mer mogen… lite mer ödmjuk kanske.

Du säger att det kom som en chock, det tror jag att det gjorde det för de flesta. Han har varit rätt kritisk mot Janne och er i landslaget, inte så engagerad. Hur ser du på det?

- Jag får ibland en känsla av att det som kommer ut från Zlatan i sociala medier inte alltid är han. Det är den känslan jag har ibland. Jag har haft äran att spela med honom i landslaget tidigare, jag vet hur han är. När man väl kommer nära honom är det en fin kille. Jag får en känsla av att man inte alltid ska allt kring honom på sociala medier på största allvar.

Men ser man på vad både Albin Ekdal och Kim Källström sagt om landslaget under tiden med Hamrén så var Zlatan en stor stjärna och allt snurrade kring honom. Tror du att Janne Andersson är beredd på det som väntar med en så stor stjärna?

- Jag tror att det är en annan Zlatan nu också än tidigare, en annorlunda spelare och en lite annorlunda person, plus att han har otroligt bra spelare kring sig som han kanske inte haft tidigare heller. Vi har spelare på otroligt hög nivå i Isak, Kulusevski, Emil, Claesson och så vidare. Det känns som att det är en mer intressant offensiv än på riktigt länge. Det kommer han att passa bra in i.

Anfall är bästa försvar, eller hur?

- Ja, så är det ju (skratt).

Vad kan man ha för förhoppningar på ett Zlatan-förstärkt Sverige i EM i sommar?

- Höga, så klart. Det är bättre att sikta så högt som möjligt och ta det därifrån. I ett EM-slutspel kan mycket hända, det finns bevis från förr i tiden med Grekland och så. Det är otroligt små marginaler i mästerskap, men hade vi haft tur i VM mot England hade vi varit i semifinal för tre år sedan. Det är små marginaler i slutspel, så det är bara att drömma så högt som möjligt så får vi se hur långt det bär.