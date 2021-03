Jansson om uppbrottet i Leeds - konflikt med Bielsa bakom: "Han började skrika på mig"

Sveriges landslagsback Pontus Jansson, till vardags i engelska andraligalaget Brentford, anslöt under sommaren 2019 från Leeds United. Jansson hade då tillhört Leeds i tre år, i ett år på lån från Torino och i två år på permanent basis.

Jansson var en viktig spelare under sin tid i Leeds och blev bland annat uttagen i årets lag i Championship säsongen 2018/2019, då Leeds föll i play off-semifinalen mot Derby County med 4-3 över två möten och därmed missade uppflyttning till Premier League. Trots det tvingades han ändå bort från klubben efter säsongen och blev såld till Brentford.

Nu berättar Jansson om hur det var att plötsligt inte vara önskad av sin tidigare tränare Marcelo Bielsa i Leeds. Han blev borttvingad från den klassiska klubben.

- Jag hade den känslan hela det året med Bielsa. Jag kom för det första sent efter VM, sist in av alla. Det var inte så att jag krävde det, men jag bad om semester, för jag vet hur viktig vila och återhämtning är i fotboll. Jag bad om någon extra vecka efter VM, redan där och då kände jag att det blev fel nu när jag tittar tillbaka på det i efterhand. Han gillade inte det alls, säger mittbacken i podcasten "Lundh" och fortsätter:

- Sedan hade jag en ganska tuff start de första matcherna, jag fick inte spela, av förståeliga skäl, i och med att jag kom in sent och knappt hade kommit in i hans sätt att spela. Sedan hade jag lite tur med skador, började spela och spelade på en hög nivå under hela säsongen. Han nämnde själv att jag var den bästa spelaren under säsongen. Han gillade mig otroligt mycket som fotbollsspelare, men han hade svårt för mig som person.

Vad var det som skar sig där? Bland annat fanns matchen mot Aston Villa, där du ville förhindra det mål han hade kommenderat att ge bort?

- Den saken var nog det minsta problemet. Där pratade vi dagen efter, han pratar ofta med hela gruppen om något händer. Han sade att han till 100 procent förstod varför jag gjorde som jag gjorde, men att jag skulle ha i åtanke att man alltid ska lyssna på sin tränare. Det var inte mycket mer än så. Det var ganska chill, om jag ska vara ärlig. Men vi hade andra dispyter, säger Jansson.

Vad för andra dispyter?

- Det känns som att det var så mycket som hände under det året med Bielsa att man nästan glömt det. När det var som värst mellan oss var när jag på någon landslagssamling mer eller mindre berättat hur det var med Bielsa, den bild alla har med väldigt hårt och intensivt både tränings- och matchmässigt. Att vi tränade hårt och att det var klart att vi skulle göra det, vilket gjorde att man ibland kunna komma trött till matcher. Det sade jag i någon mixad zon eller något, säger mittbacken.

Jansson fortsätter:

- Sedan mötte vi Norwich i seriefinal i typ januari eller februari, vi förlorade med 0-3 hemma och så klart kom det ut i engelsk media dagen efter. Då blev han så förbannad. När han är förbannad och har bestämt sig för något… Jag fick inte chansen att försvara mig. Jag ville förklara att jag sade det för tre månader sedan. Han trodde att jag hade sagt det för att vi förlorade, att vi var trötta. Men så var det inte. Han började skrika på mig och blev skitförbannad, jag försökte avbryta och förklara hur det var, men fick inte chansen.

Skrek han på spanska eller engelska då?

- Han skrek nog på engelska. Det är första gången han blev förbannad på mig. Det var lite komiskt.

Jansson menar vidare att många tyckte och tänkte om honom i Leeds.

- Första året var det 99 procent positivt. Andra året, när det gick jävligt dåligt för oss, skrevs det negativa sidor om mig också. Då kom Bielsa in, då hade många, både fans och media, en bild av mig. Vad jag än gjorde bildades det en opinion om allt jag gjorde, mer eller mindre, säger han och fortsätter:

- Jag har också läst om vad som hände efter jag lämnade, och vissa saker stämmer, så klart. Men att jag var ledsen efter en match där jag hade spelat hela året och inte fick spela i semifinalen efter att jag missat en träning, det var mer att jag var besviken. Att vara besviken efter en match kan man göra hur man vill. Om jag vill sitta på planen och vara besviken i fem-tio minuter, hur kan det vara ett problem? Jag tror att det blev ett större problem i media än det egentligen var. Jag tror att det var en vattendelare. Vissa sade att det var naturligt, medan vissa sade att jag borde vara med laget och bara satt där för att få uppmärksamhet. Det är så i Leeds, alla har en åsikt om allt.

Hur är det att vara på semester, tro att man ska återvända efter att ha gjort en kanonsäsong och plötsligt få reda på att man inte är välkommen tillbaka, hur är det?

ANNONS - Jag minns det, för vi mötte Spanien med landslaget runt 13 juni. De här diskussionerna hade vi redan innan. Då var vi fem-sex-sju landslagsspelare, det var framför allt jag och Alioski, som sade att vi behövde lite extra ledigt. Vi kom från en lång säsong, hade spelat playoff och skulle samlas fem-sex dagar efter sista landskampen. Det var absolut inget egoistiskt i det hela, det var för att må bra och kunna orka en ny säsong, då behöver man lite ledigt. Men då tyckte Bielsa och de andra nej, de hade sin väg att se på det. Det var inte så att jag vägrade, men jag sade vad jag tyckte. Det uppskattades inte. Det kan jag hålla med om, säger Jansson.

Hur är det när de ska dra till Australien och du inte fick vara med, du skulle säljas?

- De ringde mig efter matchen mot Spanien, och då hade jag ändå gjort en ganska bra landskamp, även om vi förlorade med 0-3. När han ringde mig där, Victor, kände jag att det var något lurt.

Victor Orta, sportchef.

- Exakt. Det var något som var på väg att hända. Han gratulerade mig till en bra match, men han började prata med mig om Martin, min agent, och andra klubbars intresse. Han nämnde klubbar som varit och kollat på mig under den matchen, då kände jag att något var på väg att hända. Jag var absolut inte redo att lämna Leeds där och då.

Hur mycket svider det att det blev så?

- Ska jag vara helt ärlig, jag saknar Leeds och älskar Leeds, men jag är på en plats i livet där jag är otroligt lycklig med var jag är nu i min nya klubb och hur uppskattad jag är här. Men det är klart att jag saknar Leeds, mina lagkamrater och klubben. Det vet du som följer dem, att det var något speciellt. Jag kommer att älska Leeds för resten av mitt liv och följa dem. Jag har en ganska tät relation med många av spelarna, jag pratar ofta med Andrea fortfarande…

Ägaren?

- Exakt. Det var ganska känsligt i och med att jag och Andrea var så nära. Men det var Bielsas beslut. De var tvungna att sälja antingen mig eller… De var inte tvingade heller, för…

De har vissa regler för Financial fair play för Championship?

- Exakt. Det var mer att Andrea och Victor pratade med Marcelo, de frågade Marcelo vem han ville sälja, för de behövde sälja någon. Då kom mitt namn upp, i och med att jag var landslagsspelare och kom från en bra säsong och de ville tjäna pengar. Det var mer eller mindre att Marcelo ville sälja mig. Det var inte bara jag, det var även flera andra.

Han fortsätter:

- Ibland är det större än det verkligen är. Jag var så förknippad med Leeds och inte beredd att lämna, det gjorde att det blev en större sak än det kanske var. Plus att jag var så principfast. Hade jag gått till någon av de andra klubbarna som var intresserade hade det inte blivit en så stor grej. Då hade det mer blivit ett naturligt steg i min karriär. Nu var det mer att jag vägrade lämna utanför England, det fanns ingen klubb i Premier League som ville ha mig, då fick jag gå till en konkurrent istället. Då blev det större än det egentligen var, säger han.

Lyssna på hela avsnittet med Pontus Jansson i spelaren ovan.