Helander optimistisk inför EM - kan spela på smärtstillande: "Tagit tabletter inför de flesta matcher sedan jag var 20"

På onsdag samlas EM-truppen på nytt i Stockholm för att ladda inför lördagens genrep mot Armenien. Då räknar Filip Helander med att ansluta efter en veckas rehab i Malmö.

ANNONS

Glasgow Rangers mittback har haft en ledbandsskada i knät och var därför inte med under första veckan i Båstad utan körde på egen hand i Malmö. Han är hoppfull inför EM.

- Det fanns en oro tidigare. När du skadar dig vet du inte hur det kommer vara. Men jag kände ganska snabbt en optimism. Nu är jag faktiskt inte alls orolig, säger Filip Helander i podcasten Lundh.

Vad säger sjukgymnasten Rickard Dahan som hjälper dig i Malmö?

- Han är optimistisk. Det känns som att det har gått mycket bättre de senaste veckorna, jag har kunnat göra väldigt mycket. Jag är väldigt optimistisk.

Hur har diskussionerna gått med Janne Andersson eller Dale Reese?

- Vi har haft en löpande kommunikation i vad jag gör, hur långt jag har kommit och så. Självklart har de haft en kontakt med Rangers också. Uppenbarligen, eftersom jag är uttagen, tror de att jag ska kunna bli frisk.

ANNONS

Nu spelade inte du de sista matcherna i ligan, och kommer du in gör du det till Armenien-matchen. Vad tappar man som spelare på den tiden?

- Matchträning. När man har varit borta ett tag behöver man några dagar på träningsplanen för att komma in i tajmingen. Men jag har varit skadad förr och det har gått bra när jag kommit tillbaka från det. Men det är just tajmingen och matchtempot som man ska komma in i. Det är en sak att springa, men det ska vara boll och motståndare också.

Hur kan man snabba på en sådan process? Kan man träna extra?

- Tabletter (skratt). Det är klart att man kan försöka skynda hela tiden. Men då är det alltid en risk att du ska göra saker som ditt knä inte klarar av ännu. Men vi har tagit det i den tid det tar. Det känns bra hittills.

Transfermarkt har sammanställt dina skador, det är en del. Hur jobbigt är det med skador, att balansera det men också bita ihop och spela ibland? Du har ju också lämnat återbud till landskamper för att du har varit skadad.

ANNONS - Det är det värsta som fotbollsspelare, att vara skadad. Man går varje dag på träningen där det känns som att man inte kommer någonvart. Du missar match efter match. Det är den värsta situationen som fotbollsspelare, att vara skadad. Jag själv har haft mycket skador. Mindre skador som har tagit fyra-sex veckor. Det är klart något man vill få bort. Men alla kroppar är olika. Man får acceptera det någonstans.

Hur ofta pressar du dig att spela fast du är skadad?

- Väldigt ofta. Jag har i princip tagit tabletter inför de flesta matcher sedan jag var 20.

Voltaren? Smärtstillande?

- Ja, smärtstillande. I Italien fanns det lite att man skulle ta sprutor och så.

Blir man inte nervös då över vad de sprutar in?

- Jag vet inte… Det är också lite att man så gärna vill spela. Då blir det att man någonstans försöker ta den risken, sedan får man lita på att det inte ska förvärra det.

ANNONS

Är det aktuellt att ta sprutor i landslaget, eller är de mer restriktiva?

- Det har jag ingen aning om. Vi får väl se. Men förhoppningen är att jag ska vara så pass bra att det inte ska behövas.

När Sverige VM-kvalade i mars spelade du båda matcherna och Sverige höll nollan. På något sätt såg det väldigt ljust ut inför EM. Hur mycket svär man då när man blir skadad?

- Man vill aldrig bli skadad. Det var jobbigt. Men samtidigt, många spelare är skadad i en månad och det går hur fint som helst när man kommer tillbaka till mars. Förhoppningsvis ska jag inte påverkas alltför mycket i min prestation.