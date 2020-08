AP: Barcelona bekräftar - Messi har bett om att få lämna

Barcelona-stjärnan Lionel Messi, 33, har under senaste tiden rapporterats vilja lämna den spanska storklubben, som han tillhört under hela sin seniorkarriär. Efter den förnedrande 8-2-förlusten mot Bayern München i Champions League uppgav en av Brasiliens mest välkända journalister, Marcelo Bechler, att anfallaren vill lämna klubben i sommar. Därefter rapporterade även den katalanska radiokanalen RAC1 att Messi träffat klubbens nye tränare Ronald Koeman och meddelat att han vill lämna snarare än att stanna.

Under tisdagskvällen rapporterade även spanska tidningen Marca, precis som argentinska tv-kanalen TycSports, att Messi har skickat ett certifierat fax till Barcelona, där han kräver att få lösas ut från sitt kontrakt med klubben, då han enligt tidningen har en klausul som möjliggör att han kan lämna i slutet av varje säsong. Däremot måste den klausulen, enligt tidningen, normalt sett aktiveras före den 10 juni varje år, men med anledning av att förra säsongen blev uppskjuten till följd av coronavirusets utbrott, så innebär det möjligen att han kan utnyttja klausulen ändå.

Nu uppger även nyhetsbyrån AP att Barcelona har bekräftat att stjärnan bett om att få gå. Enligt AP har Barcelona bekräftat, för nyhetsbyrån, att klubben mottagit ett dokument från stjärnan, som i det dokumentet önskar att få lämna.

Tidigare Barcelona-kaptenen Carles Puyol skriver samtidigt så här på Twitter:

"Respekt och beundran, Leo. Allt mitt stöd, min vän", skriver han.

Enligt The Guardian-journalisten Fabrizio Romano är det dock inte helt säkert att Messi kommer att lämna smärtfritt i sommar. Barcelona står, enligt journalisten, fast vid att Messis utköpsklausul är på 700 miljoner euro, drygt 7,2 miljarder kronor. Klubbens styrelse uppges nu ha ett krismöte om situationen, och möjligen kan en rättslig process följa Messis påstådda besked till Barcelona.

Messi har bland annat vunnit fyra Champions League-titlar och tio spanska ligatitlar under sin tid i Barcelona. Samtidigt har han även prisats med sex Ballon d'Or-utmärkelser under sin tid i klubben. Just nu har han kontrakt med klubben till sommaren 2021.

