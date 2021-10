Augustinsson om tuffa starten i Sevilla: "En chans jag var beredd att ta"

I somras bytte Ludwig Augustinsson klubb. Från Werder Bremen, som åkt ur Bundesliga, till Sevilla, topplag i La Liga. Men skiftet har fört med sig en stor utmaning för vänsterbacken. Hittills har han inte fått spela en enda minut i sin nya klubb.

Argentinske landslagsspelaren Marcos Acuña har gått före, men även mittbacken Karim Rekik.

Nu ger Augustinsson sin syn på situationen.

- Jag kom dit när säsongen redan börjat och de som är där har varit där åtminstone de senaste två åren. De har haft väldigt bra resultat. Så när jag kommer in när säsongen börjat och inte kan språket eller vet riktigt hur vi spelar så tar det lite tid att komma in i allt, säger han och fortsätter:

- Nu har jag fått flera veckor med bra träning och jag har varit med på matcherna, jag ser hur vi spelar. Sen jobbar jag hårt med spanskan så att jag kan styra mina medspelare. Så det är en helhet jag måste få ihop och jag har haft bra snack med Lopetegui (tränaren) också. Han tycker att jag har sett väldigt bra ut på träningarna och säger att chanserna kommer dyka upp. Det är det jag väntar på.

Augustinsson menar att han måste ha tålamod.

- Säsongen är lång och jag har bara varit där i en och en halv månad, och dessutom varit borta på en landslagssamling. Så för mig gäller det att jobba hårt och visa upp en bra inställning på träningarna. Jag tror chansen kommer dyka upp. Det är många matcher och jag skrev på ett långt kontrakt. Sen får man heller inte glömma att jag kommit till ett riktigt bra lag. Det ska vara konkurrens och det kan ta lite tid att komma in i allt, och det visste jag. Jag håller humöret uppe och jobbar stenhårt. Jag tror att det är rätta vägen.

Det här är en ny erfarenhet för vänsterbacken, som tidigare varit given i sina klubblag.

- Det är första gången på det sättet, men samtidigt hade jag ställt in huvudet på det. Sen är det klart att alla vill spela fotboll. Jag är en hungrig spelare och jag vill spela de stora matcherna. Men man måste ha lite tålamod och visa vad man kan på träningarna. Det har jag gjort så jag tror chanserna kommer dyka upp framöver.

Augustinsson säger att han hade koll på att starten i Sevilla kunde bli tuff.

- Jag visste om att det är ett lag, som fungerat bra de senaste åren och sen tränaren kom dit. De har sin spelstil och många spelare har gjort det bra. Jag visste om det. Men det här var en chans jag var beredd att ta. Jag gillar utmaningar. Jag är 27 år och kände att det är några steg upp från var jag kom i och med att Sevilla ligger i toppen av La Liga och spelare i Champions League nästan varje år. Det är en utmaning som sporrar mig. Jag tror att jag kan utvecklas på ett bra sätt och får jag chansen ska jag försöka se till att ta den. Då tror jag att jag kan lyfta ännu mer med det. När Sevilla väl dök upp och ville ha mig så fanns det ingen tvekan.

Så hur är matchformen nu när han ska in i VM-kvalspel med Sverige? Under lördagen väntar Kosovo och på tisdag ska Blågult ta sig an Grekland. Augustinsson vet inte riktigt.

- Det är svårt att säga i och med att jag inte spelat så många matcher. Det har bara blivit två med landslaget den här säsongen. Men jag har tränat väldigt hårt, haft många pass och mycket kontinuitet där. Men det är klart att jag inte vet exakt hur matchformen är. Men jag har känt mig i bra form på träningarna och jag har jobbat hårt för att hålla mig i bra form och vara redo när chansen dyker upp.