Lindahl om Spanien-konflikten: "Tar en jättemodig kamp för alla"

Sverige väntas ställas mot Spanien under fredagen i Nations League. Det svenska fotbollförbundet har varit tydliga med att man kommer att spela matchen oavsett vilket spansk lag det är som ställer upp.

Och det har varit oklart om det spanska landslaget ens skulle lyckas få till en trupp då 39 spelare bojkottat landslaget. Spelarna menar att förbundet inte genomfört tillräckligt med förändringar för att man ska känna sig trygg – detta trots att förbundsordföranden Luis Rubiales avgått och förbundskapten Jorge Vilda fått sparken.

Det har minst sagt varit en rörig situation för spelarna som dessutom blivit kallade mot sin vilja och tvingade till landslaget.

Annons

- Jenni Hermoso blev sexuellt ofredad på världsscenen, då såg hela världen och det var inte bara folk i Spanien som reagerade. Det blev hela världens samhälle som reagerade, många kanske insåg att man varit med om liknande och att det inte är okej. Det gäller pojkar, flickor, män och kvinnor, säger Hedvig Lindahl med ett förflutet i Atletico Madrid till Fotbollskanalen.

Hon fortsätter:

- Kampen fortsätter. Det är inte bara business as usual. Någonting måste ske det måste finnas ett innan och ett efter den här händelsen. Det här måste bli foten ner och att det ska vara slut med sådant. Lösningen tror jag dock är att folk från damfotbollen måste vara dem som tar beslut om damfotbollen. Så har det inte varit, varken i Fifa eller Uefa eller andra fotbollsorganisationer som styr lokalt. Det är inte bara en kamp som är isolerad till Spanien utan det som händer nu. Att de vågar ifrågasätta ett system som gör att människor utan den rätta respekten runt damfotbollen kan ta beslut om damfotbollen. Allt det där behöver ändras och just nu tar de en jättemodig kamp för alla oss. Därför måste vi sluta upp och stötta dem på de sätt vi kan.

Annons

Hur tror du att man påverkas inför en match med bruset runt omkring?

- Att bli kallad och forcerad in som det ändå verkar som att de blivit och att Misa (Rodriguez) säger att hon inte vill ingå i truppen, då blir det väldigt tydligt att det här inte är något man vill göra. Och då tror jag också att det är svårt att spela sin bästa fotboll, när man blir tvingad till att göra någonting. Sedan kanske det visar sig att de har bra samtal väl där och att det leder till något konstruktivt och känslor ändras men jag tror att det kräver lite mer tid.

Den tidigare landslagsmålvakten fortsätter:

- Vi får bara hoppas att de som är där nu inte lider utan att de på något sätt ändå kan må bra, men det ser ju inte bra ut att man ska tvingas mot sin vilja att spela fotboll när det egentligen ska vara roligt.

Annons

Marika Domanski Lyfors gick under tisdagen ut med att Sverige inte kommer att bojkotta mötet med Spanien, Lindahl menar att det är en komplicerad fråga som är svår att svara på.

- Det är en svår fråga. Gör man bäst genom att inte spela matchen om det nu är det som de spanska spelarna kommer visa sig inte vilja göra? Det här är ju en historia som utvecklas för varje minut. Sedan läste jag till mig att det ska ske någon typ av förhandling på plats och det är lite krångligt. Jag kan tänka mig att det blir svårare att stå emot – man kanske känner någon skuld, skam som man inte ska känna men som människor i korridorerna kan få en att känna för att man inte stöttar det spelarna gör. Vad ska man göra? Ska Sverige spela eller annonsera att man vill flytta matchen? Ska man göra sig redo för match? Det är supersvåra frågor att svara på som jag inte har svar på just nu. Det spelarna i Spanien behöver just nu är att man måste lyssna och ta dem på allvar - för just nu visar de vägen för alla andra i hela fotbollsvärlden.