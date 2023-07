Jo Inge Berget i träning med Trelleborgs FF

Inför den här säsongen gick Malmö FF skilda vägar med stjärnan Jo Inge Berget, vars kontrakt löpte ut. Det var någonting som norrmannnen var allt annat än nöjd med.

"2023 - Here we go! Dessvärre är jag tvungen till att säga tack och farväl till Malmö FF. Fotbollen kan vara brutal. Det känns konstigt att vilja fortsätta, men inte längre vara önskad. Sju år, tre barn, fem titlar, två Champions League, två Europa League, 253 matcher, 59 mål, 52 assist och 100 procent hjärta. Jag är stolt över min tid i MFF. Stolt över vad jag har gjort, vem jag har varit och vad vi har åstadkommit tillsammans. Jag har fått minnen och vänner för livet", skrev han i ett inlägg på sociala medier.

Under våren gjorde medieuppgifter gällande att Molde, som 32-åringen har ett förflutet i, och Trellborgs FF var intresserat av att plocka in Berget. Men det blev ingen ny klubb för honom under våren och den förre MFF:aren står alltjämt utan kontrakt.

Nu tränar han med en svensk klubb. Trelleborgs FF meddelar att Berget ska hålla igång nere i "Palmernas stad".

- Sedan han skildes åt med MFF har vi haft en del kontakt. Nu har han varit ifrån fotbollen en längre tid. Vi diskuterade och det skulle passa bra att han kommer hit och tränar för att inte tappa alltför mycket, eftersom han ska fortsätta spela. Han bor nära, i Höllviken, och det passar bra att han kommer hit och tränar förutsättningslöst med oss. Han kommer att finnas med oss någon vecka framåt, säger TFF:s sportchef Salif Camara Jönsson till Fotbollskanalen.

Det handlar bara om någon vecka?

- Det blir någon vecka framåt, sedan får vi se om det fortsätter eller vad som händer.

Vad har han gjort senaste halvåret?

- Han har tränat. Han har också varit en del i Norge där han har tränat och han har också hållit igång en del på egen hand. Utöver det får man ställa frågan honom till honom. Det har inte varit jättemycket fotbollsträning och därav är han med oss nu.

Går ni för att plocka in honom också nu när han tränar med er?

- Det är självklart en extremt duktig fotbollsspelare. Men vi har sagt såhär: för honom handlar det om att komma i form. Alla andra diskussioner har vi lämnat utanför. Det är det vi börjar med nu och sedan får vi se hur det utspelar sig framåt. Det är en spelare som har en hel del alternativ.

Du säger att han har en hel del alternativ. Då låter det som att ni skulle få konkurrens om ni skulle med ett förslag till honom?

- Jag skulle bli förvånad om en spelare som honom inte har alternativ. Det är något man räknar med, säger Camara Jönsson med ett skratt.

Om jag tolkar dig korrekt så låter det som att det är osannolikt att han skulle hamna i TFF?

- Ingen aning. Vi har inte fört de diskussionerna. Det får man nästa fråga honom om. Det första är att han ska träna här och komma i form. Sedan får vi se var saker och ting slutar.

Salif Camara Jönsson har tidigare flörtat med Jo Inge Berget.

Jo Inge Berget har tidigare spelat för klubbar som New York City, Celtic och Cardiff.