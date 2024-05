JUST NU: Kort avbrott - efter mål i Skånederbyt

Helsingborgs IF tog under söndagen emot Landskrona Bois i ett Skånederby i superettan. HIF kom från tre raka matcher utan seger, medan Bois föll senast mot Östers IF i ett toppmöte.

Efter ett tidigt ledningsmål för Landskrona Bois signerat Adam Egnell efter fem minuter, så bröts spelet, och spelarna gick av planen. Anledningen var att en pyroteknisk pjäs kastades in på planen. Däremot kom matchen sedan snabbt igång igen.

Bois höll därefter sin ledning, till 1-0 i halvtid i Helsingborg.

Startelvor:

Helsingborgs IF: Joelsson - Örn, Rogne, Nilsson, Westerlund - Loeper, Gigovic, Kjellnäs, Silva Rasmussen - Svanbäck, Silverholt.

Landskrona Bois: Kaddoura - Rahmani, Andersson, Jonsson, Nilsson - Dzabic, Edvardsson, Egnell - Asare, Ihler, Sundberg.