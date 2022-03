Karlsson tydlig om Västerås kräftgång historiskt: "Mycket fel har gjorts"

Sedan nästan tio år tillbaka har han agerat frilansjournalist åt Aftonbladet, där Kalle Karlsson skrivit många tecken om Premier League. Den senaste tiden har det däremot blivit mindre av den varan, då han i fjol tog över som huvudtränare i Västerås SK efter att ha varit assisterande. Anledningen till det var lagets knackiga resultat.

- Det var mycket upp och ner under året. Vi gick till semifinal i cupen i början, och var kanske av den anledningen både fysiskt och mentalt trötta när serien drog igång. Vi kom in fel där, även om det gick okej resultatmässigt till en början. Under hösten försökte vi sedan rädda upp skutan, men resultaten gick inte vår väg, trots att vi spelade rätt bra, säger Karlsson.

ANNONS

Till slut klarade sig hans gäng kvar i superettan. Men det stod först klart i den sista omgången.

- Det var väldigt dramatiskt. Vi hade tuffast tänkbara motstånd: Helsingborg, som spelade för allsvensk kvalplats. De andra lagen i botten, vill jag minnas, mötte lag som inte hade särskilt mycket att spela för. Vi förstod att det skulle bli jobbigt för oss och det var några gastkramande minuter innan vi kunde pusta ut.

Kalle Karlsson tittar vanligtvis mycket på engelsk fotboll, där han menar att många av världens bästa tränare finns. Till följd av den gedigna arbetsbelastning som tränarjobbet medför har han dock inte sett särskilt mycket den här säsongen.

- Det var nog 20 år sedan jag såg så lite Premier League som jag gjort den här säsongen, säger Karlsson, som utöver uppdraget i Västerås även har två små barn hemma som ständigt pockar på uppmärksamhet.

ANNONS

Nu är du huvudtränare. Vad har du lärt dig av yrket?

- Alla som kommer in i tränaryrket får en inblick i hur svårt och komplext det är. Det är den främsta insikten jag fått. Och så finns det många olika faktorer när det gäller allt möjligt; värvningar av spelare eller olika beslut som ska tas inför en match.

Han säger att de som följer Västerås ska få se en fotboll som är offensiv, intensiv och "underhållande för publiken". Så väldigt underhållande har det däremot inte alltid varit att följa i Västerås, då laget befunnit sig längre ner i seriesystemet och inte spelat allsvensk fotboll på nästan 25 år.

- Det har gjorts mycket fel sedan laget var i allsvenskan 1997. Misstagen i klubben har varit många, vilket gjort att man tidigare inte kunnat bygga långsiktigt. En stad av den här storleken med det geografiska läget har absolut potential att ha ett lag i den högsta serien, men där är vi inte i dag och det finns en väg att vandra innan vi är där.

ANNONS

Sommaren 2017 lämnade Victor Nilsson Lindelöf Benfica för en flytt till Manchester United. Västerås fick då nära 40 miljoner kronor för den tidigare VSK-spelaren, vilket bidrog till att det egna kapital uppgick till över 30 miljoner. Trots pengarna har klubben inte lyckats utmana i toppen av superettan - än.

Det återstår att se om VSK lyckas utmana när säsongen 2022 drar igång.