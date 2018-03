Landskrona dementerar konkurshot: "Men läget är allvarligt"

Det var under torsdagen, i en artikel i Kvällsposten, som delar ur Landskrona Bois tidigare styrelse talade i illavarslande ordalag kring Landskrona Bois ekonomiska situation. Bland annat hävdade den tidigare ordföranden (som var valberedningens förslag till årets årsmöte) Robert Carlén att klubbens hela existens var hotad.

- Vår bedömning är att det saknas tre miljoner kronor i sponsorintäkter. Det gör att vi är väldigt oroliga att man inte kommer klara elitlicensen. Vi ser fortfarande ingen ekonomisk plan för hur man ska klara av det. Det enda man säger är att det är värre än de trodde. Vilket är ett ganska starkt påstående med tanke på att två av styrelseledamöterna satt i styrelsen förra året, sa Carlén till tidningen.

- I värsta fall är det som i alla ekonomiska föreningar om man inte hittar en ekonomisk lösning en konkurs. Jag hoppas att det inte går så långt.

Den nyvalde ordföranden Urban Jansson är inte imponerad över uttalandena. Han hymlar inte med att situationen är allvarlig, i samband med årsmötet redovisades ett negativt eget kapital på 2,5 miljoner kronor, men någon konkurs riskerar klubben inte i nuläget.

- Landskrona Bois är inte på obestånd. Punkt. Bois problem är på sikt för vi har en budget som inte är i balans, men det ska man inte blanda ihop med obestånd. Det handlar om att man inte har pengar på banken och kan betala sin räkningar. Vi är inte på obestånd och vi hoppas kunna slippa det också. Men det är klart att om vi har en ekonomi som inte är i balans så smyger obeståndet närmare. Naturligtvis, säger han till Fotbollskanalen.

I samband med årsmötet och styrelseskiftet valde 24 sponsorer att avsluta sina åtaganden gentemot Bois, vilket förvånar Jansson.

- Jag tycker att det är lite förmätet på något sätt. Det här är företag som har nära anknytning till den gamla styrelsen och de har varit med att anta en budget, har varit med att teckna avtal för 2018 och tecknat sponsorkontrakt. Sedan bestämmer man sig bara för att inte betala och dra undan mattan. Att man sedan uttrycker en oro för ekonomin, det är genialiskt. Då kan man ju undra vad man pysslar med. Nej, jag är inte imponerad.

Om du får beskriva Landskronas ekonomiska situation, hur låter det då?

- Man kan dela upp det i två saker. Likviditeten, vad har vi på banken när räkningarna kommer? Det är obeståndsfrågan. Kan vi betala räkningarna allt eftersom de förfaller så är vi inte på obestånd och det kan vi. Däremot kan man säga att i budgeten så kräver det att vi får fortsatta intäkter över året. De pengar vi har och det avtal vi har kommer att ta slut innan säsongen tar slut. Vi måste teckna fler avtal och vi måste spara pengar också. Vi vänder på alla stenar som finns att vända på. Läget är allvarligt, absolut, men vi är inte på konkursens rand. Det är inte så.

Senast under morgondagen ska Landskrona ha skickat in en handlingsplan till Svenska Fotbollsförbundet. I den ska klubben visa hur man planerat att vända det negativa egna kapitalet till plus.

Senare under fredagen gick styrelsen också ut med en dementi på sin hemsida:

"Med anledning av den uppmärksammade artikeln i torsdagens Kvällsposten där före detta styrelseledamöter i Landskrona BoIS oroar sig för att föreningen skulle riskera konkurs vill vi dementera detta. Likviditeten är ansträngd och förutsättningarna framåt är fortsatt bekymmersamma vilket inte är något nytt för klubben", skriver man.