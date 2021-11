Norrby-ilska efter HIF:s sena straffspark: "Nej, herregud…"

Det blev stor dramatik när superettan avgjordes under lördagen. Norrby IF besegrade redan uppflyttningsklara IFK Värnamo med 2-1 på bortaplan och såg ut att ta den allsvenska kvalplatsen - detta då Helsingborgs IF var på väg att tappa poäng mot Västerås SK på Olympia.

Men i slutminuterna kvitterade HIF. Hemmalaget fick en straff som Anthony van den Hurk förvaltade till 2-2 vilket gav Helsingborg poängen som behövdes för att säkra kvalplatsen.

Straffen? Ja, den var omdiskuterad och minst sagt tveksam. Fråga bara Norrby-tränaren Mak Lind, som inte var imponerad av domarens beslut när han såg situationen i efterhand.

- Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Nej, herregud..., säger Mak Lind till Borås Tidning när han får situationen visad för sig.

- Är det Brandur Hendriksson eller? Det ser ut som att han ramlar till och med innan han får touchen. Ja, vad ska jag säga? Det ingår i fotboll att domare gör misstag, och det här tycker jag är ett stort misstag i ett avgörande läge. Det är klart att det blir extra bittert för oss.

Senare under lördagskvällen kommenterade Mak Lind situationen ytterligare på sitt Twitter-konto:

"Blod, svett och tårar i många år för att uppnå en dröm tillsammans med min klubb Norrby IF. Att en kvalplats till allsvenskan ska avgöras på det här sättet är inte vackert, det fullständigt förstör mitt fotbollshjärta", skriver Norrby-tränaren.

Helsingborg knep tredjeplatsen tack vare bättre målskillnad än Norrby och ställs nu mot antingen Halmstad eller Degerfors i kvalet.

Trots det snöpliga slutet på säsongen är Mak Lind stolt över Boråslagets prestation i superettan den här säsongen.

- Jag är sjukt stolt över killarna, både vad de presterade idag och vad de gjort under säsongen. Några matcher grämer extra mycket, framförallt att vi bara tog totalt en poäng hemma mot Vasalund och Akrpolis, två matcher i rad som vi spelmässigt var väldigt bra i. Att Helsingborg kvitterade på stopptid mot oss är också något som sitter kvar i minnet..., säger han till BT.