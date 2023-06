Östersunds elitlicens i fara - har återigen ekonomiska problem: "Tuff utmaning"

Östersunds FK har återigen ekonomiska problem och nu är elitlicensen i fara. Detta trots att man i höstas skakade fram tio miljoner kronor på en vecka.

Då, i november, hade ÖFK, som levt under konkurshot, säkrat spel i superettan 2023, men hade samtidigt ekonomiska bekymmer och behövde få in tio miljoner kronor. Det var inför ödesmötet med licensnämnden som var den 21 november - för att beviljas ny elitlicens för 2023.

I slutändan fick ÖFK in alla pengar, då bland annat investeringsbolaget Östersunds Transferintressenter AB gick in med åtta miljoner kronor.

I samband med det uppgav Östersunds-Posten att Östersunds kommun hade köpt evenemangsbiljetter för två miljoner kronor av ÖFK inför säsongen 2023, då klubben, vid spel i superettan, skulle anordna åtta familjeevent för kommunens anställda.

Nytt år och nu ska elitlicensen för 2024 klaras av.

Men nu meddelar Svenska Fotbollförbundets licensnämnd i ett delbeslut att Östersund har redovisat ett negativt kapital och att elitlicensen är i fara - igen.

"Östersunds FK Elitfotboll AB, som återigen för Östersunds FK-koncernen redovisade negativt eget kapital per den 31 december, har att senast den 1 oktober 2023 lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2023. Det periodiserade bokslutet måste visa ett eget kapital uppgående till minst noll för att klara eget kapitalkravet i elitlicensen. Utöver det periodiserade bokslutet skall en likviditetsplan lämnas in som visar att de kan klara sina betalningar under resten av år 2023, för att kunna beviljas elitlicens för säsongen 2024", skriver SvFF på sin hemsida.

Fotbollskanalen har pratat med ÖFK:s vd Peja Lindholm som berättar att det är ett tufft jobb som väntar.

- Vi har vetat om det här sedan i höstas så det är inga nyheter för oss. Det är en jäkla tuff utmaning, men vi jobbar stenhårt för att få in pengarna, säger han.

Hur mycket pengar rör det sig om?

- Jag vill inte uttala mig om hur mycket det är. Vi ska ha bolagsstämma på måndag så jag vill inte förekomma det. Men det är ett betydande belopp.

Hur jobbar ni för att få in pengarna?

- Vi springer på varenda boll nu. Det är ett hårt jobb men det känns ändå positivt runt omkring.

- Vi har en del olika spår som vi jobbar efter, men jag kan inte säga något om det. Vi kollar överallt. Stort som smått. Smart som utanför boxen.

Kjell Sahlström, som är sekreterare i licensnämnden, förklarar ÖFK:s situation:

- Det är bara en tillämpning av befintligt regelverk. Östersund hade inte en handlingsplan att inlämna, då de lämnade in en handlingsplan i fjol för att nå noll i eget kapital, vilket man inte gjorde och då blir det med automatik att man ska leverera periodiserat bokslut per den 31 augusti i år, säger Sahlström till Fotbollskanalen.

Om Östersund inte har minst noll i eget kapital per den 31 augusti i år beviljas klubben inte elitlicens för 2024, berättar Sahlström.

- Då kan de inte få en elitlicens. De behöver noll eller positivt i eget kapital för att få en elitlicens, och det är så långt vi fattar beslut i licensnämnden.

Vidare gav licensnämnden i veckan besked om att behandlingen av ärendet kring Jönköpings Södra är bordlagt. J-Södra är i ekonomisk kris och har satt upp en drastisk åtgärdsplan för att reda ut situationen. Vid årsskiftet hade superettklubben ett negativt eget kapital på 5,5 miljoner kronor, kort- och långfristiga skulder på runt 16 miljoner kronor och avsaknad av likvida medel.

Sahlström menar att licensnämnden behöver mer tid för att fatta ett beslut.

- Det är ett komplicerat ärende, säger han.

Är det ett mer allvarligt läge?

- Vi kommenterar inte pågående ärenden, så jag har inga kommentarer i övrigt, mer än att det är ett komplicerat ärende och att licensnämnden behöver mer tid på sig. Då är det klokt att göra så. Om man skulle vänta med att ta ut alla beslut samtidigt, så blir det en massa andra klubbar som inte får sina beslut. Då tycker man att det är bättre att göra på det här sättet.

Vidare har Gefle IF, Utsiktens BK, IK Uppsala Fotboll och Kif Örebro lämnat in handlingsplaner för att återställa klubbarnas egna kapital till minst noll vid årsskiftet. Licensnämnden bedömer att handlingsplanerna inte är orealistiska och att det inte är orealistiskt att klubbarna klarar sina betalningar under den resterande delen av 2023.