TV: FFF-backen efter uppflyttningen: "Vi har hela Sverige att överraska igen"

Falkenberg kryssade i kväll till 2-2 mot Norrby borta på Borås Arena och blev därmed klart för spel i allsvenskan nästa säsong. Mittbacken Tobias Karlsson, som har varit en viktig kugge i laget under säsongen, var glad efter matchen.

- Vi fokuserade hela tiden på en match i taget, även här. Vi gick in med samma inställning som mot Värnamo och AFC även innan. Det kändes därför skitbra redan från början. Det var också det vi gjorde nu, vi gjorde jobbet i dag och det räckte till en poäng, säger Karlsson till C More.

Efter matchen fick Karlsson och hans lagkamrater fira med ett stort bortafölje från Falkenberg. Det var till stor glädje för mittbacken.

- Det är fantastiskt. Det är overkligt att vi har så mycket folk på plats. Jag är grymt imponerad. Det har det även varit hela säsongen. De följer oss vart vi än åker, så det är fantastiskt skönt.

Nu ser han fram emot att få spela i allsvenskan igen.

- Vi blir väl tippade på 16:e-plats igen, så vi har hela Sverige att överraska igen. Det blir ett intressant år, säger han.

