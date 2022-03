Brolins tavla sänkte Mjällby: "Får bara räcka upp handen och säga att det är mitt"

IFK Göteborg tog under söndagen ledningen mot Mjällby genom Marcus Berg. Bortalaget studsade tillbaka, och kunde ta ledningen med 2-1 efter mål av Mamudo Moro och Carlos Gracia. I matchminut 85 kunde Blåvitt till slut kvittera genom Oscar Wendt. Målet styrdes in via täckande försvarare, och 2-2-resultatet innebär att IFK Göteborg nu vinner gruppen och därmed är klart för kvartsfinal.

Men Blåvitt hade länge problem att sätta sitt anfallsspel, och det var gästerna som inledde matchen piggast.

- Jag tycker att vi kommer in i matchen riktigt bra. Under de första 15 minuterna gör vi precis det vi hade snackat om, vi har ändå ett bollinnehav, kontrollerar anfallsspelet och har ett tålamod. Jag tycker inte att Göteborg kommer till någonting heller, de får inte fast bollen och skapar inga farliga lägen, säger Mjällbys Samuel Brolin.

Blåvitts 1-0-mål föregicks av att Brolin ställde till det för sig när han skulle göra sig av med bollen i ett utsatt läge. I stället för att skicka i väg bollen, vände 21-åringen, tappade balansen och Marcus Berg kunde enkelt rulla in ledningsmålet.

- Första målet får jag bara räcka upp handen och säga att det är mitt mål. Det är så dålig tajming på den också … Men jag kan bara tacka lagkamraterna, för vi kommer tillbaka på ett sådant jäkla sätt, jag får så bra stöd och vi lyckas vända på matchen till 2-1. Jag tycker absolut inte att det inte är välförtjänt, för vi krigar oss till det och har en stark halvtimme där, säger Brolin och fortsätter:

- Vi går ut i andra, är kanske medvetna om att Göteborg kommer börja jaga. Jag tycker att vi gör det vi ska än en gång, de kommer inte till några farliga lägen. De börjar bita fast lite med hörnor, då blir det lite nojigt, men jag tycker ändå att vi har dem där vi är bekväma. Sedan gör de 2-1, lite turligt, men ibland har man tur och ibland har man otur.

Trots att Mjällby slutade nia i allsvenskan i fjol, släppte man bara in 27 mål, vilket var näst bäst i ligan efter AIK. Brolin säger att han är nöjd med vad hans försvar presterade mot Blåvitt.

- Vi är, som under hela fjolåret, bekväma med att ligga lågt. Vi vet var vi vill ha dem och var de inte får komma. De får inte ett enda skott, förutom just på målet. Jag tycker att vi har dem där vi är helt bekväma, vi jobbar på och blir inte stressade. Sedan får de ett läge - det räcker. Det var ett bra avslut, men som styrs och blir ännu bättre, går stolproten in.

Är defensiven något att bära med sig till resten av säsongen?

- Definitivt. Vi sa det i omklädningsrummet. Nu hade tydligen inte 2-0 heller räckt, vilket känns rätt sjukt, men om vi tar bort slutresultatet så är vi jättenöjda med matchen, allihop. Det är verkligen ett steg framåt, eller i rätt riktning, när vi vågar hålla i bollen, tror på spelidén och verkligen gör vårt yttersta i 90 minuter. Det kan räcka långt som vi såg i dag, spelmässigt i alla fall. Över en hel säsong kan man ju få resultaten med sig också, så det är mycket positivt.

IFK Göteborg vann gruppen på ynka fem inspelade poäng, och det var med nöd och näppe. Ett till Norrbymål mot Landskrona, gruppens andra match, som spelades parallelt, hade petat ner Blåvitt till en andraplats.

Mjällby hade länge kvartsfinalplatsen i sina händer när man ledde, men Norrbys 3-1-mål ställde till det även för dem.

- Nu i efterhand hade 2-1 till oss ändå inte räckt. Vi hade behövt göra ett tredje mål. Så det är väl lite, lite skönare att höra i efterhand, säger Brolin.