Ekdals besvikelse: "En av de jobbigaste förlusterna jag har varit med om"

Inför den här säsongen lämnade Hjalmar Ekdal, 22, Hammarby för spel i Djurgården. Ekdal har hittills fått stort förtroende och startade under söndagen mot Hammarby i semifinalen i svenska cupen på Tele2 Arena. Ekdal lyckades i första halvlek inte rensa undan bollen från straffområdet, vilket gjorde att Hammarby sedan, lite turligt, kunde sätta 1-0, vilket också blev slutresultatet i matchen.

Djurgården hade samtidigt stort tryck och gott om målchanser, däribland tre ribbträffar, under matchen, men fick inte hål på rivalen. Ekdal berättar nu att han är rejält besviken efter förlusten.

- Det är extremt surt. Det är en av de jobbigaste förlusterna jag har varit med om med tanke på lägena vi hade, det vi skapade och dominansen vi hade i matchen. Vi släppte inte till någon klar målchans. Det var en tillfällighet som de gjorde mål på. Det var svagt blandat med otur att vi inte gjorde mål, säger han till Fotbollskanalen.

Vad är det som gör att det här sticker ut som en av dina jobbigaste förluster?

- Det är med tanke på dominansen och målchanserna vi hade. Vi saknade varenda marginal för att bollen skulle gå in. Det är rätt ovanligt att det är så här kraftigt.

Hur ser du på att du inte fick bort bollen vid deras mål?



- Det är sådant som händer. Det var ett inlägg som styrdes och jag hann inte lägga kroppen helt optimalt för att få bort den ordentligt. Målet som blir var dock ändå på väg ut, men styrdes inte lite turligt. Det var otur.

Hur frustrerande var det att ni inte fick in bollen i mål?

- Det är klart att det var frustrerande, men vi var alla måna om att trycka på och vi var säkra på att det skulle komma. När bollarna inte går in är det viktigt att man inte tappar i tålamod och blir ängslig. Då är det bara att fortsätta gasa och lita på att det kommer till slut, vilket vi alla kände med tanke på att vi hade så många lägen och hade bollen hela tiden, men det är klart att det är skitjobbigt när den inte går in.

Ekdal menar vidare att det var speciellt att spela mot sina tidigare lagkamrater.

- Det var lite speciellt att möta gamla lagkamrater, tränare och sådär, men det var mest kul. Det var inget annat än roligt, säger han.

Ekdal kom till spel i Djurgårdens samtliga matcher i cupen och är nöjd med förtroendet så här långt.

- Jag har fått bra med speltid, kommit in i det bra och växer in i det match för match. Det är såklart jätteskönt och jag känner att jag har förtroende från tränarna.