FEM SPANINGAR: "Tränarstaben får gnugga geniknölarna"

Segern kan ge välbehövlig energiboost för Häcken

Försäsongen har varit en bra bit från klockren för Häcken. Segern mot Östersund var de facto Hisingslagets första seger för året - en seger som kom lägligt på alla sätt och vis.

De tre poängen inbringar viktig arbetsro för tränarstaben som har en hel del att slipa på (mer om det nedan). För det här var långtifrån en övertygande insats av den allsvenska fjolårstrean.

Trögt, idéfattig och oinspirerat var de inte allt för smickrande ledorden för prestationen. Och inte minst för den första halvleken.

Då kan ett firande av en seger framför hemmapubliken ge en viktig injektion av energi och tro på det som tränarstaben försöker nöta in på träningsplanen.

Har en hel del att slipa på

Häcken har under försäsongen haft svårt att få offensiven att flyta så där väloljat som den gulsvarta publiken har vant sig vid de senaste åren. Den trenden höll tydligt i sig under segern mot Östersund.

Ett bitvis frustrerat Häcken hade stora problem med att skapa några egentliga målchanser före paus. Med hjälp av ett tidigt ledningsmål såg det bättre ut under den andra halvleken, men det är samtidigt glasklart att Hisingslaget har en del att slipa på i offensiv väg de kommande veckorna.

Bland annat måste tempot upp, relationer behöver byggas och de individuella prestationerna måste förbättras.

MATCHENS HÄNDELSE

Med 25 minuter kvar att spela byttes Abdulrazaq Ishaq in som högerback i Häcken. Kvarten senare hade han dundrat in 2-0 i krysset via en riktig drömträff. Ali Youssefs mål var likväl kyligt som vackert. Detta var en välriktad raket som fick publiken på Bravida arena att häpna.

FRÅGETECKNET

Det stora frågetecknet kring Häcken under våren 2024 sätts efter frågan ”vem ska göra målen?”. Det finns, som ovan nämnt, en hel del att slipa på i offensiv väg för Häcken. En stor nyckel för att lösa det är att få fart på sommarförvärvet Srdjan Hrstic.

Anfallaren plockades in föra dyra pengar med höga förväntningar på sig. De har han ännu inte levt upp till. Inte i närheten. Det är tydligt att Hrstic har en bred repertoar, men för stunden känns det som att han famlar efter vilken typ av spelare han ska vara på planen. Han blir ofta stillastående och faller många gånger ur matchbilden helt.

Här får Häckens tränarstab gnugga geniknölarna ordentligt framöver.

MATCHENS SPELARE

3: Julius Lindberg. Bäst på planen. Spelskicklig, fyndig och kraftfull när tillfälle gavs. När nyförvärvet från Gais fått ytterligare tid till att lära känna sina nya lagkamrater kan detta bli riktigt bra för Häcken.

2: Ali Youssef. Hade precis som hela Häcken en svagare första halvlek, men steppade upp rejält efter paus där han direkt chippade in 1-0 och sedan var på stort spelhumör.

1: Sebastian Karlsson Grach. ÖFK-anfallaren hade ett finger med i det mesta i offensiv väg för bortalaget.

