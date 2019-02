Fotbollskanalen tippar cupens gruppspel - här finns skrällchansen

OLOF LUNDH:

Grupp 1

1. AIK

2. Jönköpings Södra

3. Örgryte IS

4. Norrby IF

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. IFK Värnamo

3. AFC Eskilstuna

4. Assyriska Turabdin

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Falkenbergs FF

3. Degerfors IF

4. Östers IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Varbergs Bois

3. Dalkurd FF

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. IK Brage

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. Östersunds FK

2. IK Sirius

3. Halmstads BK

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. Djurgårdens IF

2. IF Elfsborg

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. Örebro SK

2. Gais

3. IFK Göteborg

4. Nyköpings Bis

PIERRE CARLSSON:

Grupp 1

1. AIK

2. Örgryte IS

3. Jönköpings Södra

4. Norrby IF

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. Assyriska Turabdin

4. IFK Värnamo

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Falkenbergs FF

4. Degerfors IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Varbergs Bois

3. Dalkurd FF

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. IK Brage

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. Östersunds FK

2. IK Sirius

3. Halmstads BK

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. Djurgårdens IF

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. IFK Göteborg

2. Örebro SK

3. Gais

4. Nyköpings Bis

SEBASTIAN PEARSON:

Grupp 1

1. AIK

2. Örgryte IS

3. Norrby IF

4. Jönköpings Södra

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. IFK Värnamo

4. Assyriska Turabdin

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Falkenbergs FF

3. Östers IF

4. Degerfors IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Dalkurd FF

3. Varbergs Bois

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IK Brage

3. IF Brommapojkarna

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. Östersunds FK

2. Halmstads BK

3. IK Sirius

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. Djurgårdens IF

2. IF Elfsborg

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. Örebro SK

2. IFK Göteborg

3. Gais

4. Nyköpings Bis

JONAS HANSSON:

Grupp 1

1. AIK

2. Örgryte IS

3. Norrby IF

4. Jönköpings Södra



Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. IFK Värnamo

4. Assyriska Turabdin



Grupp 3

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Degerfors IF

4. Falkenbergs FF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Dalkurd FF

3. Varbergs Bois

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IK Brage

3. IF Brommapojkarna

4. FC Rosengård



Grupp 6

1. Östersunds FK

2. Halmstads BK

3. IK Sirius

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. Djurgårdens IF

2. IF Elfsborg

3. IK Frej

4. Hässleholms IF



Grupp 8

1. Örebro SK

2. IFK Göteborg

3. Gais

4. Nyköpings Bis

LUDWIG BILLENGREN:

Grupp 1

1. AIK

2. Örgryte IS

3. Jönköpings Södra

4. Norrby IF

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. Assyriska Turabdin

4. IFK Värnamo

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Falkenbergs FF

4. Degerfors IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Varbergs Bois

3. Dalkurd FF

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IK Brage

3. IF Brommapojkarna

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. Halmstads BK

2. Östersunds FK

3. IK Sirius

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. Djurgårdens IF

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. IFK Göteborg

2. Örebro SK

3. Gais

4. Nyköpings Bis

MAX RICHNAU:

Grupp 1

1. AIK

2. Örgryte IS

3. Norrby IF

4. Jönköpings Södra

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. IFK Värnamo

4. Assyriska Turabdin

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Falkenbergs FF

3. Degerfors IF

4. Östers IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Dalkurd FF

3. Varbergs Bois

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IK Brage

3. IF Brommapojkarna

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. Östersunds FK

2. IK Sirius

3. Halmstads BK

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. Djurgårdens IF

2. IF Elfsborg

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. Örebro SK

2. IFK Göteborg

3. Nyköpings Bis

4. Gais

ANDRÉAS SUNDBERG:

Grupp 1

1. AIK

2. Jönköpings Södra

3. Örgryte IS

4. Norrby IF

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. IFK Värnamo

4. Assyriska Turabdin

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Falkenbergs FF

3. Degerfors IF

4. Östers IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Dalkurd FF

3. Varbergs Bois

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. IK Brage

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. Östersunds FK

2. Halmstads BK

3. IK Sirius

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. Djurgårdens IF

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. Örebro SK

2. Nyköpings Bis

3. IFK Göteborg

4. Gais

ALEXANDER MALMKVIST:

Grupp 1

1. AIK

2. Örgryte IS

3. Jönköpings Södra

4. Norrby IF

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. IFK Värnamo

4. Assyriska Turabdin

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Falkenbergs FF

4. Degerfors IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Varbergs Bois

3. Dalkurd FF

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IK Brage

3. IF Brommapojkarna

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. IK Sirius

2. Östersunds FK

3. Halmstads BK

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. Djurgårdens IF

2. IF Elfsborg

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. IFK Göteborg

2. Örebro SK

3. Gais

4. Nyköpings Bis

SVEN-BERTIL LILJEGREN:

Grupp 1

1. AIK

2. Örgryte IS

3. Jönköpings Södra

4. Norrby IF

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. IFK Värnamo

4. Assyriska Turabdin

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Degerfors IF

4. Falkenbergs FF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Dalkurd FF

3. Varbergs Bois

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. IK Brage

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. Östersunds FK

2. Halmstads BK

3. IK Sirius

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. Djurgårdens IF

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. Örebro SK

2. Gais

3. IFK Göteborg

4. Nyköpings Bis

JESPER THEDEEN:

Grupp 1

1. AIK

2. Norrby IF

3. Örgryte IS

4. Jönköpings Södra

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. Assyriska Turabdin

4. IFK Värnamo

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Falkenbergs FF

3. Degerfors IF

4. Östers IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Varbergs Bois

3. Eskilsminne IF

4. Dalkurd FF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. IK Brage

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. IK Sirius

2. Östersunds FK

3. Halmstads BK

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. Djurgårdens IF

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. Örebro SK

2. IFK Göteborg

3. Nyköpings Bis

4. Gais

ARON FORSBERG:

Grupp 1

1. AIK

2. Örgryte IS

3. Jönköpings Södra

4. Norrby IF

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. AFC Eskilstuna

3. IFK Värnamo

4. Assyriska Turabdin

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Degerfors IF

3. Falkenbergs FF

4. Östers IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Varbergs Bois

3. Dalkurd FF

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. IK Brage

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. Östersunds FK

2. IK Sirius

3. Halmstads BK

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. Djurgårdens IF

2. IF Elfsborg

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. Gais

2. IFK Göteborg

3. Örebro SK

4. Nyköpings Bis

MARTIN PETERSSON:

Grupp 1

1. AIK

2. Örgryte IS

3. Jönköpings Södra

4. Norrby IF

Grupp 2

1. IFK Norrköping

2. IFK Värnamo

3. AFC Eskilstuna

4. Assyriska Turabdin

Grupp 3

1. Malmö FF

2. Östers IF

3. Falkenbergs FF

4. Degerfors IF

Grupp 4

1. Hammarby IF

2. Dalkurd FF

3. Varbergs Bois

4. Eskilsminne IF

Grupp 5

1. BK Häcken

2. IF Brommapojkarna

3. IK Brage

4. FC Rosengård

Grupp 6

1. Östersunds FK

2. Halmstads BK

3. IK Sirius

4. Karlstad BK

Grupp 7

1. IF Elfsborg

2. Djurgårdens IF

3. IK Frej

4. Hässleholms IF

Grupp 8

1. Örebro SK

2. Gais

3. IFK Göteborg

4. Nyköpings Bis